原标题：前8个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.8%

本报记者 刘 萌

9月21日，商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上介绍，2023年1月份至8月份，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5856.1亿元，同比增长18.8%（折合837.3亿美元，同比增长11.5%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1403.7亿元，同比增长22.5%（折合200.7亿美元，同比增长14.9%）。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，在国际形势错综复杂的背景下，今年前8个月，我国对外直接投资规模依然保持了较高的增长速度。其中，“一带一路”共建国家继续在推动我国对外投资增长过程中扮演着重要角色，反映出我国在鼓励企业积极“走出去”、主动挖掘东盟地区以及发展中国家市场等方面做出努力，为全球经济发展不断开拓新的增长点。

在付一夫看来，我国在协作共赢的基础上，将自身发展与“一带一路”共同发展相结合，展现出大国风范和责任担当。

何亚东介绍，今年前8个月，我国对外承包工程完成营业额6486.2亿元，同比增长6.1%；新签合同额8633.4亿元，同比增长2%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额5295.2亿元，同比增长4.8%；新签合同额7253.5亿元，同比增长5.6%。

今年以来，我国已与巴西等四国新签合作备忘录，累计已经签署40多个相关领域投资合作备忘录。

360数字安全集团金融支持部总监唐川在接受《证券日报》记者采访时表示，这充分展现出我国同其他国家深化投资合作的积极性和规划性。备忘录的签署有助于加强双边合作信心，挖掘投资潜力，从而为未来的深化合作建立基础。

展望未来，付一夫认为，虽然当前国际形势不确定性因素增多，但从长远来看，各个国家和地区之间加强发展合作依然是大势所趋，我国对外开放的原则也从未改变。未来我国必然会继续寻求对外投资合作机会，与相关国家协同互助，努力实现互利共赢。我国对外直接投资后续仍将保持稳中向好态势，基础设施建设、能源资源安全、数字经济等领域有望迎来强劲增长动力。

唐川也认为，我国对外投资合作前景良好，预计未来在新能源、物流、新基建等新兴领域，将进一步扩大海外投资。

(责编：罗知之、陈键)

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