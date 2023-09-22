原标题：智能驾驶技术百花齐放 规模化商用再提速

本报记者 冯雨瑶 王镜茹

9月21日至24日，2023世界智能网联汽车大会在北京市顺义区新国展召开。本次大会主题为“聚智成势协同向新——迈向商业化应用新征程”。

据悉，世界智能网联汽车大会已连续举办六年，是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。

咨询机构Co-Found智库秘书长张新原告诉《证券日报》记者：“智能驾驶的爆发期正在逐步到来，各种自动驾驶技术和汽车制造商正在加速推进。近年来，我国的自动驾驶领域也取得了长足进展，政策扶持逐渐加大，市场前景广阔。随着技术的不断升级和成本的降低，规模化商用正逐渐成为可能。”

产业链上下游齐聚

智能驾驶技术百花齐放

9月21日，记者看到，现场聚集了众多参展商，既有整车车企，也有汽车芯片、软件、智能网联系统、新能源系统等上游厂商。智能、智行、自动化等字眼随处可见，不少前来观展的人或驻足观看产品，或与厂商积极交流。

车路云一体化成为本次大会的焦点之一。在蘑菇车联展区，公司展示了业内唯一完整的车路云一体化标准产品包2.0（MOGO PACKAGE 2.0），相关负责人告诉《证券日报》记者：“车路云一体化是智能网联汽车重点发展方向之一，在车路云一体化领域，蘑菇车联是技术和产品成熟的公司之一，可全面赋能L0-L4级别的智能网联车辆。”

9月11日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将坚持车路云一体化发展路线，强化创新驱动、优化政策供给，加快智能网联汽车产业化进程。

一些为整车装上智驾大脑，配上更多智能技术的零部件厂商也在现场展示着各自的“黑科技”。

“当前市面上很多控制器都是多芯片，我们是单芯片高集成。”北京奥特贝睿科技有限公司的工作人员向记者介绍，在公司展区内陈列的Auto Brain Infi-Pilot行泊一体产品矩阵涵盖了TDA4VH Pro域控、TDA4VH Standard域控等产品。例如，TDA4VH Pro域控可应用在高级驾驶辅助系统功能上，支持车道保持、自动跟车、拨杆换道、自动超车等高速公路场景高级驾驶功能。本次展出的吉利睿蓝7量产款安装了公司产品，计划于本月底上市。

探索区域产业链协同发展也是本次大会特色之一。河北省政府参事、京津冀协同发展河北省协同创新中心主任武义青认为，应充分发挥地区优势，把新能源和智能网联汽车作为京津冀地区引领发展战略性新兴产业和未来产业的突破口，增强未来汽车产业核心竞争力。

落地场景爆发式增长

规模化商用提速

从现场多方交流来看，业内多认为，无论是从技术进步角度，还是政策支持力度来看，智能驾驶规模化商用都在提速。

城市配送场景成为当前自动驾驶技术落地最佳方向之一。在美团自动配送展区，工作人员向记者介绍了一款黄色自动配送车，“这款车采用了L4级别自动驾驶技术，与传统汽车最大的区别在于没有方向盘，没有驾驶位。目前该车已经在北京、深圳等地落地并提供生鲜食杂的即时配送服务。”

该工作人员强调，目前自动配送正迎来规模化和商业化应用的拐点，随着后续技术突破，以及运营的精细化程度进一步提升，自动配送将更加普及。

事实上，多地也正通过立法或设立政策先行区推动智能网联汽车发展。

9月19日，百度萝卜快跑、小马智行相继宣布，获准在北京亦庄开启车内无人自动驾驶出行服务（Robotaxi）付费；深圳智能网联汽车测试示范路段不断扩容，目前已完成首批共89公里高快速路段作为测试示范道路的评估，拟于近期开放；苏州将建成国内首条“智慧高速”，预计9月底完成系统联调联试工作。

技术的发展也使得智能驾驶更加贴近消费者。据不完全统计，今年以来，先后有阿维塔科技、上汽智己、AITO问界等汽车及高科技企业陆续推出或者升级城市NOA方案。

元戎启行专注于研发高阶智能驾驶技术，该公司CEO周光告诉记者：“高精地图覆盖范围有限，采集及制作复杂，成本高昂，降低了消费者购买智能驾驶汽车的欲望。不搭载高精度地图的城市NOA，性价比更高，使用区域更广，更贴近消费者的需求。”

然而，要实现智能驾驶的大规模商用，上下游亦面临不少挑战。

张新原表示，首先，技术问题是最核心的挑战，面临包括高精度地图、传感器芯片、处理芯片等多个方面的技术难题。其次，安全问题也需要解决，需要提出完善的驾驶安全标准和技术规范。此外，智能驾驶所需的基础设施（例如5G网络覆盖）还不够完备，相关产业链的配套发展也需要加快。此外，市场尚未形成良性循环，需要相关政策的引导和推动。

(责编：罗知之、陈键)

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