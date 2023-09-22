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制造业智能化发展要“两翼齐飞”

楚丽君
2023年09月22日09:20 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：制造业智能化发展要“两翼齐飞”

制造业作为科技创新的主战场，是各国重点发展的领域。在人工智能技术的加持下，制造业智能化发展成为大势所趋。

9月20日至24日，以“智造世界·创造美好”为主题的2023世界制造业大会在安徽省合肥市召开，开幕式上，发布了“2023中国制造业企业500强”榜单和一批制造业领域新技术、新产品。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，制造业高质量发展是经济高质量发展的重中之重，要坚定不移筑牢制造业，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。国家统计局数据显示，今年上半年，制造业增加值占GDP比重达27.8%。1月份至8月份，全国规模以上制造业增加值同比增长4.3%，制造业投资同比增长5.9%。

我国出台了一系列的政策措施来发展制造业。2015年，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。工业和信息化部决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。2021年，工业和信息化部等八部门联合对外发布的《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

“用智能化来武装制造业，才有可能成为制造强国和质量强国。”中国上市公司协会会长宋志平在大会系列活动——2023亚布力智能制造发展论坛上表示。

制造业智能化将提高制造业企业的生产效率和技术创新能力，为我国经济增长提供新的动力。笔者认为，制造业智能化发展的关键在于“两翼”。

“一翼”是产品的智能化。智能化产品的出现离不开技术的创新，随着计算机、大数据、物联网和人工智能等技术的持续创新发展，越来越多的智能化产品出现在我们的生活中，小到智能音箱，大到智能汽车等。此外，智能化产品市场前景广阔，不仅给人们提供更便利的生活，也让产业加快升级。

“另一翼”是制造过程的智能化。智能制造是世界发展的大趋势，大力发展智能制造有利于加快制造强国建设的步伐，加速推动经济发展由数量和规模扩张向质量和效益提升。在制造过程的智能化中，工业机器人可代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下的体力劳动，并且具有高精确度、高稳定性、低成本等优势。以工业机器人为代表的智能技术渗透到企业生产运作的各个环节，将会提高制造业企业生产效率和技术创新能力，降低生产成本，助力我国制造业转型升级。

制造业智能化发展的“两翼齐飞”需要多方力量汇聚。例如，近日工业和信息化部指导的智能制造领域工业网络总线（AUTBUS）专家委员会正式宣布成立，旨在为智能制造标准国际化提供更多“中国智慧”和“中国方案”。

展望未来，只有把“两翼”发展好，制造业智能化才能鹏程万里。

(责编：罗知之、陈键)
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