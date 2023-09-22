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车险迎来监管新规 险企快速响应落实

2023年09月22日09:22 | 来源：新华网
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原标题：车险迎来监管新规 险企快速响应落实

　　近日，国家金融监督管理总局办公厅下发《关于加强车险费用管理的通知》[2023]450号（以下简称450号文），对费用管理这一车险行业的关键问题提出了明确要求。这一文件的出台，又将对车险行业带来什么样的影响，中国太平洋财产保险股份有限公司党委副书记、总经理曾义进行了阐释。

　　问：如何看待450号文下发给行业带来的影响？

　　曾义：从保险公司的视角来看，这次的文件有几个特点，一是立意高远，文件从行业高质量发展着眼，以车险费用管理着手，致力于进一步加强社会风险保障水平，让消费者获得实实在在的改革红利。二是出台及时，当前正值车险二次综改取得阶段性成效，各地“报行一致”“明折明扣”推进的关键时期，文件的出台为下阶段行业健康发展明方向、找重点、定路径。三是内容详实，文件从4大方面提出了12项具体举措，涉及到了费用管理的各项具体环节，对公司的经营管理进行了十分详细的指导，极具重要的现实意义和深远影响。

　　问：为了贯彻落实450号文，太保作为行业头部企业，都做了哪些工作？

　　曾义：中国太保产险高度重视450号文，首先是组织学习与宣导，第一时间在全辖召开专题会议贯彻落实文件精神，机构主要负责人及相关同志参会。其次是明确要求与举措，以文件形式下发费用管理具体要求，各级干部要提高站位、高度重视，认真学习、充分领会，高效推进、严格落实。最后是贯彻新发展理念，450号文件精神与太保始终坚持的可持续高质量发展理念完全契合，我们将以450号文的下发为契机，全面深入加强费用管理，全面落实报行合一，全面提高服务质效。

　　问：太保如何看待金融企业在实体经济发展中起到的作用？

　　曾义：中国太保产险作为行业领先的国有金融保险企业，始终认真践行“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。车险综合改革以来，中国太保产险坚定践行“降价、增保、提质”工作要求，推进“巩固、优化、创新”工作目标，为进一步提升人民群众的满足感与获得感而努力。

(责编：董童、李源)
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