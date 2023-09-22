人民网记者 乔雪峰

“从高铁站可以办理值机，还有免费摆渡车送到机场，真的很方便。”记者在正定机场站见到了正在候机的小周，他告诉记者，这是他第一次体验空铁联运，由于保定还没有直飞贵阳的飞机，所以要从河北保定坐高铁到正定机场站，再从正定机场坐飞机回贵州贵阳老家。

民航和铁路作为综合交通运输体系中的重要组成部分，是当下老百姓选择的主要出行方式。高铁凭借其高速和大量载客的能力，主要服务于国内中短途旅客；民航则以其灵活性和方便快捷的特点，更适合于国内长途和国际运输。而空铁联合通过整合两者的优势，弥补了彼此的不足，提高了民航和铁路的运行效率，降低了民众出行成本。

正定机场站到达旅客在排队值机。人民网记者 乔雪峰摄

正定机场站党支部书记雷智彬接受记者采访时表示，从2012年石家庄机场推出空铁联运业务以来，空铁联运旅客运输量持续增长，吸引了来自北京、天津、保定、邢台、邯郸、衡水、阳泉、承德等周边城市的大量客流，已累计保障旅客运输达到700余万人次（含石家庄站、正定机场站），实现了空铁双赢的发展格局，为助力“京津冀”交通一体化发展做出了贡献。

据雷智彬介绍，目前正定石家庄机场站共有高铁31车次，上行16车次，下行15次，空铁联运服务辐射至机场周边北京、天津、保定、邯郸、邢台、太原、阳泉、郑州等京广和津保、石太高铁沿线上的30余个地区，旅客流向覆盖石家庄机场通航的70余个城市。

记者从中国铁路北京局获悉，未来，正在规划中的京石城际，将在石家庄机场旁设站，城际高铁较京广高铁大通道可以开行更多列车，为石家庄正定机场发展空铁联运创造更好的条件。

旅客准备乘坐免费摆渡车前往正定机场。人民网记者 乔雪峰摄

随着旅客人流量的逐年增加，如何做好服务是关键。“如今正定机场站到达旅客80%为空铁联运旅客，为此该站开通了多条绿色通道，使空铁联运旅客出行更加便捷。”据雷智彬介绍，在出站口安排专人进行宣传引导，组织旅客做好空铁联运换乘服务等，实现无缝对接。同时，积极与机场进行对接，做好老幼病残孕等重点旅客帮扶、突发疾病旅客救治、旅客遗失物品找回等服务，使空铁联运旅客出行“最后一公里”更加顺畅。

“我们围绕旅客换乘需求，不断提升空铁联运服务水平，完善服务链条，构建空铁联运服务产品体系。”石家庄正定国际机场地面服务部空铁分部王丽萍接受记者采访时表示，针对旅客，石家庄机场于2019年推出了“从家飞-乐享空铁”产品品牌及“五免、四优、三享”服务项目。免费服务包括：高铁站往返候机楼免费摆渡车；隔夜换乘旅客免费住宿；行李24小时免费寄存；免费市区班车；隔夜住宿旅客免费宾馆接送。优惠服务包括：优惠联运票价、优惠购物、优惠旅游、优惠商务舱休息室。专享服务包括：专人引导、专用休息区，一站式购票。

高铁带来的不仅仅是京津冀经济社会生活的巨大变化，还推动着京津冀世界级机场群建设的步伐。

河北机场集团市场营销部高洁接受记者采访时表示，围绕区域航空枢纽定位，石家庄正定国际机场聚焦提升航线网络通达性、便捷性和协同性，重点推动“一核四网”建设，构建覆盖国内主要城市的区域快线网，面向亚洲市场的国际辐射网，完善热点旅游网，构建联通东北、西北、西南、中南、华东五大方向的枢纽中转网。

“今年以来，石家庄机场累计运营客运航线119条，其中国内客运航线114条、国际客运航线5条。”高洁表示，今年以来，重点强化与上海、广州、成都、重庆、厦门、昆明、哈尔滨、长春等国内主要城市群、省会城市、经济发达城市的航空运输网络连接，石家庄至成都日最高10班，上海9班，昆明8班，广州7班，杭州6班，重庆、贵阳均达到5班。新开衢州、锡林浩特等旅游航点，热点旅游航点达到30余个。开通曼谷、芽庄、大叻、首尔、釜山等5条国际客运航线。

如今，越来越多的民航、铁路企业合作推出“空铁联运”产品，让旅客一键下单、一次购票，实现了安全、快速、便捷的换乘，让旅客感受到了出行的便利与高效，进一步推进了“人享其行、物畅其流。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

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