原标题：广发银行发挥在“浙”金融力量 为经济发展注入澎湃动力

杭州第19届亚运会开幕在即，作为中国人寿集团成员单位，广发银行积极发挥在“浙”金融力量，以更高站位、更大担当、更优服务为更多人实现梦想、获得机遇提供更宽广的舞台。

强基，支持重点项目建设

金秋九月，广发银行杭州萧山支行客户经理史建平又一次驱车驶过博奥隧道，来到国博二期的施工现场，像往常一样开展现场贷后检查。

杭州国际博览中心二期项目位于钱塘江南岸，与钱塘江北岸钱江新城核心区“日月同辉”等标志性建筑群隔江相望、南北呼应，是杭州市和萧山区“十四五”期间的重点工程标杆项目，也是浙江省双千亿重点项目之一。作为这个项目的客户经理，在过去一年多的筹备时间里，史建平亲眼见证了这里从地下层水泥浇筑到地上钢结构框架逐步建成的全过程。

时间退回到去年3月14日，史建平清晰地记得广发银行杭州萧山支行成功获批杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司10亿元银团贷款额度，用于杭州国际博览中心二期项目建设。

为保障项目资金到位，项目按期完工，广发银行杭州分行辖内分支行上下联动、积极配合，顺畅贷款规模和利率审批流程，确保贷款资金第一时间发放。迄今一年半的时间里，已累计发放贷款4.32亿元，确保项目建设按进度完成。就在几天前，重达1400吨的国博二期项目屋盖钢结构顺利实现一次性整体抬升，标志着项目主体结构进入收尾阶段，也标志着浙江省重点项目的建设中有了广发银行的身影。

提速，助力新能源产业发展

“这些日子，我的好友圈已经被‘吉利’刷屏了！”作为吉利集团的合作银行之一，广发银行杭州分行营业部客户经理周旋亦倍感自豪：“不论是火炬传递保障还是官方出行，都能看到吉利的身影，这种感觉真的很亲切。”

广发银行与吉利集团的故事，要从去年4月11日讲起。这天，广发银行杭州分行为浙江吉利控股集团有限公司承销投放10亿元北金所债权计划，这是广发银行与吉利控股集团的首次核心平台合作，也正是基于这次合作，双方开始了更多领域合作的探索，债券发行、上游供应链、险资入浙等方面的业务沟通、交流都逐渐提上了议程。

吉利集团在“浙”奔跑的路上，广发银行始终“一路相伴”。今年以来，广发银行杭州分行给予吉利关联企业SMART品牌银团贷款3亿元，新增2亿元贷款助力核心子公司浙江吉利汽车有限公司保障企业运营、新能源汽车发展，如今正作为联席主承销商，承销额度5亿元、期限270天的超短融债券发行……

能以这样的方式支持吉利在新能源科技、智能驾驶等核心领域持续投入，正是广发银行助力浙江新能源产业发展、提升浙江产业竞争力的最好方式之一。

发力，因地制宜提供金融活水

钱塘江水竞奔不息，时代浪潮澎湃向前。转眼间，今年已是广发银行与浙江同频发展的26年。翻开“浙”方地图，山海湖泊之间皆藏着浙江高质量发展的密码。高质量发展的背后离不开金融的浸润和支持。

在“两山理念”的发源地湖州安吉，广发银行为安吉县碳汇能力提升项目提供2亿元银团贷款，并追加项目全部收益权为银团作质押担保，创新了“生态资产权益抵押+项目贷”、旅游项目特许经营权抵押等金融涉农服务模式，描绘“浙”里的“绿色”底色。

在素有“鱼米之乡”美誉的水乡泽国嘉兴，广发银行推出支农惠农专项产品“乡村E贷”，利用第三方科技公司数据辅助，探索科技赋能授信新模式，不仅期限长、审批快、利息省，还能通过手机银行随借随还，解决了一直以来困扰广大养殖户的融资难问题。

在被戏称为“银河系小商品批发中心”的义乌，广发银行挨家挨户送金融服务上门，着力解决小微企业融资需求，为电商引擎“发”动马力。当一抹抹广发红在义乌街头走店串户时，广发银行全面打通金融资源到达普惠小微的“最后一公里”。

在拥有中国民营经济发达原地之称的温州，广发银行着重加大对城市群城市圈建设、城镇老旧小区改造、社区建设以及海绵城市、韧性城市建设等领域的金融支持力度，为杭温铁路二期建设提供银团贷款授信15亿元，助力浙江省打造“一小时交通圈”。

根基稳，则枝繁又叶茂。作为浙江经济高质量发展金融护航队的一员，广发银行深深扎根“浙”里，发挥杭州分行领航发展的动力，让辖内分支机构成为扎根县域经济的触角，承担服务地方经济社会发展大局的重要使命，为“浙”里经济高质量发展注入澎湃动力。

(责编：董童、李源)

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