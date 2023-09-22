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商务部：8月社会消费品零售总额同比增长4.6%

2023年09月22日13:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者孙红丽）据商务部网站22日消息，商务部消费促进司负责人谈2023年8月我国消费市场情况时表示，8月社会消费品零售总额3.79万亿元，同比增长4.6%，增速比上月加快2.1个百分点；1-8月累计30.23万亿元，同比增长7.0%。

8月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入组织开展“消费提振年”系列促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，促进服务消费，发展新型消费，推动消费持续恢复和扩大，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

商品销售稳步回升。升级类商品消费需求持续释放，绿色智能产品受到欢迎。8月份，商品零售额同比增长3.7%，增速比上月加快2.7个百分点。从商品类别看，近七成商品类值零售额同比增速较上月加快。其中，限额以上单位化妆品、通讯器材、金银珠宝、家具同比分别增长9.7%、8.5%、7.2%和4.8%。新能源汽车销售旺盛，8月份销量同比增长27%，1-8月同比增长39.2%，占新车销量比重达29.5%。

服务消费较快增长。暑期居民出游热度较高，带动餐饮、住宿、旅游、交通等服务消费较快增长。8月份，全国餐饮收入4212亿元，同比增长12.4%；暑运期间，全国铁路、民航旅客运输量分别达8.3和1.3亿人次，均创历史同期新高；暑期档电影票房收入超206亿元，同比增长约1.26倍，为历史同期最高记录。1-8月，服务零售额同比增长19.4%。

新型消费快速发展。网络零售保持较快增长，1-8月全国网上零售额9.54万亿元，同比增长12.1%，其中实物商品网上零售额7.98万亿元，增长9.5%，占社会消费品零售总额比重达26.4%。8月份，全国快递业务量同比增长15%左右，业务收入增长约9%。

农村消费加快恢复。8月份，乡村消费品零售额4959亿元，同比增长6.3%，增速比上月加快2.5个百分点，比城镇消费品零售额快1.9个百分点。1-8月，乡村消费品零售额3.99万亿元，同比增长7.6%，增速比城镇消费品零售额快0.7个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)
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