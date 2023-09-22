人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

专家解读：中俄共建“一带一路” 全面推进“五通”合作

人民网记者杨倩 申佳平
2023年09月22日14:44 | 来源：人民网
小字号

今年是“一带一路”倡议提出十周年，俄罗斯是中国共建“一带一路”的重要伙伴。十年来，在两国元首的政治引领下，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，结出累累硕果。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹在接受人民网专访时表示，中俄在共建“一带一路”过程中围绕“五通”全面推进合作，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。互联互通成效最大，贸易畅通快速发展，资金融通不断创新，民心相通日益拓展，合作成效显著，密切了两国经贸往来，促进了两国经济发展，提升了百姓福祉。

设施互联互通 夯实合作基础

刘华芹指出，在设施联通方面，中俄两国全方位推进互联互通。自2013年以来，中欧班列累计开行75000列，大部分中欧班列途经俄罗斯，抵达欧洲。2022年，开通了连接中俄边境的黑河公路大桥和同江铁路大桥。2023年5月，中国海关总署同意在原有吉林省内贸货物跨境运输业范围的基础上，增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港作为内贸货物跨境运输的中转口岸，打造了“中-外-中”跨境铁海联运模式。

此外，中俄原油管线、中俄天然气管道东线、我国第一条跨境输电线路——俄罗斯布拉戈维申斯克市至中国黑河市的110千伏输电线路，保证了中俄两国能源贸易稳步推进。俄中光纤通道互联网业务于2016年正式开通，保证两国通畅的通讯交流与合作。

双边贸易走强 资金融通加快

“中俄双方在贸易领域和金融领域进展显著，贸易额翻番，人民币结算快速推进。”

刘华芹指出，中俄经贸合作具有较强互补性，中方对俄出口以机电产品和轻纺产品为主，俄罗斯对华出口以能源、矿产品和农产品为主，这种贸易结构满足了两国的市场需求，促进了两国经济发展。双边贸易额从2013年的892.1亿美元增至2022年1902.7亿美元，实现翻番。中国对俄罗斯非金融类直接投资存量由2013年的75.8亿美元增至2021年的106.4亿美元，增幅40.4%。

她同时表示，2023年中俄双边贸易额有望突破2000亿美元，创历史新高。未来，伴随中俄两国逐渐扩大市场开放，双边贸易规模有望进一步扩大，贸易品种逐渐增加，为企业扩大出口提供了新机遇。

在资金融通方面，2014年10月13日，中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议。2022年以来，中俄启动人民币结算支付系统（CIPS），目前人民币在双边贸易结算中占比达到70%。刘华芹表示，人民币本币结算为拓展双边贸易结算提供了更多选择，也为其他国家做出了示范。

合作相向而行 不断提质增效

刘华芹指出，以《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》为标志，未来中俄经贸合作将进入到高质量发展新阶段。这一阶段将重点推动电子商务、工业升级、农业技术等八个领域的合作。

同时，她认为，下一步，中俄还将继续拓展合作领域， 加强创新领域合作；破解合作瓶颈，完善中俄边境基础设施特别是重点口岸建设，提升通关和查验效率；创新合作方式，打造由两国本土工业企业参与的新产业链，推动支付领域创新等。

2019年，《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》（以下简称《协定》）正式生效，为双边经贸合作提供制度性保障。在刘华芹看来，为进一步推动中俄“一带一路”倡议和欧亚经济联盟建设对接，两国应积极落实《协定》，大力推进成员国之间的贸易便利化进程，同时积极发展“丝路电商”新业态，深化数字经济、绿色可持续发展领域合作。此外要尽快消除贸易壁垒，为扩大贸易往来奠定良好的制度基础。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家解读：中俄共建“一带一路” 全面推进“五通”合作
　　今年是“一带一路”倡议提出十周年，俄罗斯是中国共建“一带一路”的重要伙伴。十年来，在两国元首的政治引领下，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，结出累累硕果。…
2023世界智能网联汽车大会9月20日至24日在京举办
　　人民网北京9月22日电 （记者申佳平）9月20日至24日，2023世界智能网联汽车大会在北京举办。本届大会以“聚智成势 协同向新——迈向商业化应用新征程”为主题，高峰论坛汇聚国内外重量级嘉宾共话自动驾驶商业化普及之路，200余家展商带来国内外智能网联汽车及关联领域前沿科技和最新成果。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部