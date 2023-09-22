人民网记者杨倩 申佳平

今年是“一带一路”倡议提出十周年，俄罗斯是中国共建“一带一路”的重要伙伴。十年来，在两国元首的政治引领下，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，结出累累硕果。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹在接受人民网专访时表示，中俄在共建“一带一路”过程中围绕“五通”全面推进合作，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。互联互通成效最大，贸易畅通快速发展，资金融通不断创新，民心相通日益拓展，合作成效显著，密切了两国经贸往来，促进了两国经济发展，提升了百姓福祉。

设施互联互通 夯实合作基础

刘华芹指出，在设施联通方面，中俄两国全方位推进互联互通。自2013年以来，中欧班列累计开行75000列，大部分中欧班列途经俄罗斯，抵达欧洲。2022年，开通了连接中俄边境的黑河公路大桥和同江铁路大桥。2023年5月，中国海关总署同意在原有吉林省内贸货物跨境运输业范围的基础上，增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港作为内贸货物跨境运输的中转口岸，打造了“中-外-中”跨境铁海联运模式。

此外，中俄原油管线、中俄天然气管道东线、我国第一条跨境输电线路——俄罗斯布拉戈维申斯克市至中国黑河市的110千伏输电线路，保证了中俄两国能源贸易稳步推进。俄中光纤通道互联网业务于2016年正式开通，保证两国通畅的通讯交流与合作。

双边贸易走强 资金融通加快

“中俄双方在贸易领域和金融领域进展显著，贸易额翻番，人民币结算快速推进。”

刘华芹指出，中俄经贸合作具有较强互补性，中方对俄出口以机电产品和轻纺产品为主，俄罗斯对华出口以能源、矿产品和农产品为主，这种贸易结构满足了两国的市场需求，促进了两国经济发展。双边贸易额从2013年的892.1亿美元增至2022年1902.7亿美元，实现翻番。中国对俄罗斯非金融类直接投资存量由2013年的75.8亿美元增至2021年的106.4亿美元，增幅40.4%。

她同时表示，2023年中俄双边贸易额有望突破2000亿美元，创历史新高。未来，伴随中俄两国逐渐扩大市场开放，双边贸易规模有望进一步扩大，贸易品种逐渐增加，为企业扩大出口提供了新机遇。

在资金融通方面，2014年10月13日，中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议。2022年以来，中俄启动人民币结算支付系统（CIPS），目前人民币在双边贸易结算中占比达到70%。刘华芹表示，人民币本币结算为拓展双边贸易结算提供了更多选择，也为其他国家做出了示范。

合作相向而行 不断提质增效

刘华芹指出，以《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》为标志，未来中俄经贸合作将进入到高质量发展新阶段。这一阶段将重点推动电子商务、工业升级、农业技术等八个领域的合作。

同时，她认为，下一步，中俄还将继续拓展合作领域， 加强创新领域合作；破解合作瓶颈，完善中俄边境基础设施特别是重点口岸建设，提升通关和查验效率；创新合作方式，打造由两国本土工业企业参与的新产业链，推动支付领域创新等。

2019年，《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》（以下简称《协定》）正式生效，为双边经贸合作提供制度性保障。在刘华芹看来，为进一步推动中俄“一带一路”倡议和欧亚经济联盟建设对接，两国应积极落实《协定》，大力推进成员国之间的贸易便利化进程，同时积极发展“丝路电商”新业态，深化数字经济、绿色可持续发展领域合作。此外要尽快消除贸易壁垒，为扩大贸易往来奠定良好的制度基础。

(责编：申佳平、高雷)

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