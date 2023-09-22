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2023世界智能网联汽车大会9月20日至24日在京举办

2023年09月22日14:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者申佳平）9月20日至24日，2023世界智能网联汽车大会在北京举办。本届大会以“聚智成势 协同向新——迈向商业化应用新征程”为主题，高峰论坛汇聚国内外重量级嘉宾共话自动驾驶商业化普及之路，200余家展商带来国内外智能网联汽车及关联领域前沿科技和最新成果。

新能源和智能网联汽车已经成为全球汽车产业转型升级的战略方向。在汽车产业智能化、网联化升级的进程中，掌握领先技术，占领未来科技制高点，既是汽车强国战略的重要支撑，也是汽车产业带动全球经济持续增长的新机遇。

9月21日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在2023世界智能网联汽车大会开幕式致辞中表示，经过多年持续努力，中国智能网联汽车产业发展取得积极成效。技术创新活力增强，固态激光雷达规模应用，智能驾驶大算力芯片实现量产装车。示范应用取得实效，全国累计开放测试道路2万多公里，总测试里程超过7000万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展。外溢带动效益显现，2023年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%，智能化道路改造、云控基础平台建设加快推进，带动交通通行和社会运行效率提升。

辛国斌表示，全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，工业和信息化部将深入贯彻落实党的二十大决策部署，完善支持政策、优化发展环境，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。一是强化创新驱动，支持上下游企业建立创新联合体，取长补短、互相赋能，突破关键技术。二是完善标准法规，加快重点急需标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，积极贡献基于中国实践的标准技术方案。三是深化试点示范，尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目。四是优化产业生态，推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

据了解，2023世界智能网联汽车大会期间，四场高峰论坛围绕行业政策法规与实践、产业链供应链安全稳定、车能路云融合发展、道路测试与示范应用等焦点议题，探讨智能网联汽车产业化政策法规与实践、车用操作系统等变革、“车能路云”协同发展、道路测试与示范应用等话题，共商智能网联汽车生态发展，促进产业技术新合作、新突破。

作为世界智能网联汽车大会永久会址所在地，北京顺义区在本届大会期间举办两场特色论坛。其中，以“打造应用新生态 把握投资新机遇”为主题的专场论坛，聚焦金融与智能网联汽车两大领域。在新能源和智能网联汽车展览中，200余家展商将带来国内外智能网联汽车、关键零部件和产业链上下游以及关联领域的前沿科技和最新成果。除了设立整车、智能网联系统、新能源动力系统等主题展区外，还有京津冀新能源汽车和智能网联汽车产业集群展、“AI大模型+汽车”等特色展区。2023全国智能驾驶测试赛、自动驾驶演示体验、潮FUN汽车消费节等多场特色活动串联其中，让市民近距离感受科技魅力。其中，自动驾驶演示体验活动将首次实现全无人自动驾驶演示、主驾无安全员接驳体验。

(责编：申佳平、高雷)
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