人民网北京9月22日电 （记者许维娜）“昨天给我打电话通知说要免费上门更换波纹管、物联网燃气表，安装自闭阀、报警器，今天就登门安装好了。”德州市高地世纪城居民王先生说。

记者了解到，山东省德州市中心城区正居民用户燃气安全装置加装工作，从燃气使用末端环节防范和遏制燃气安全事故发生。民生安全无小事，实施居民用户燃气安全装置加装工程是筑牢厨房这一狭小空间安全屏障的有效举措。

今年8月，国家消防救援局召开视频会，细化落实全国城镇燃气安全专项整治工作部署和应急管理部党委工作要求，全力做好燃气消防安全专项整治行动，有效防范遏制群死群伤火灾事故发生。随后，全国多地也第一时间部署推进燃气安全专项整治行动。

在江苏淮安，召开燃气安全专项整治部署推进会，对淮安市燃气安全专项整治工作进行再动员、再部署，着力提升燃气本质安全水平，推动全市安全生产形势保持平稳有序。会上，住建局就全市燃气安全风险隐患“起底式”“全覆盖”排查整治作了详细部署，对淮安市城镇燃气安全两个文件进行了解读。

在陕西渭南，发布《渭南市市场建管系统城镇燃气安全专项整治行动方案》，共分集中攻坚（2023年8月至11月）、全面巩固提升（2023年12月至2024年6月）、建立长效机制（2024年7月至2025年12月）三个阶段进行，重点围绕特种设备、产品质量、执法稽查、价格监管等领域，分别深入开展日常监督和执法检查。

在吉林四平铁东区，召开城镇燃气安全专项整治工作部署推进会。会议对《铁东区城镇燃气安全专项整治实施方案》进行解读，并要求狠抓工作落实，全面开展燃气安全专项整治，要求各相关部门要对违法违规行为严抓严管严打，坚持常抓不懈，对于发现的安全隐患要立查立改。

在山东德州，制定《德州市加快推进居民用户燃气安全装置安装使用工作方案》，按照“政府主导、企业实施、用户应装尽装”的原则，组织各管道燃气企业对辖区内居民用户户内燃气安全装置安装情况进行全面摸排，建立燃气用户台账，做到底数清、情况明。

“我们加大宣传力度，通过张贴宣传海报、分发明白纸、联合物业通知、业主微信群提前发布信息等多种形式，开展燃气安全装置加装政策的宣传讲解，向用户普及加装燃气安全装置的必要性、物联网燃气表及自闭阀使用等知识，争取广大用户理解、支持和配合，提高用户加装安全装置积极性。”德州市公用事业发展中心燃气发展科科长王志彬说。

(责编：罗知之、高雷)

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