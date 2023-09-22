李楠楠

原标题：记者手记：“海丝”扬帆，行稳致远

在华侨大学校园里，在福建农林大学操场上，在福建福州港松下港区元洪码头中……7月20日开始，记者跟随“一带一路 大道同行”人民网大型跨国融媒体报道团，走进“21世纪海上丝绸之路”核心区——福建，感受丝路文化，传承丝路精神。

盛夏时节，在福建农林大学，我见到了林占熺教授。

见到他之前，我的印象停留在林教授是电视剧《山海情》中的农技专家凌一农的原型，书写了“小小一株草，情接万里长”的佳话。

采访当天，我们正在操场上采访来自贝宁的留学生大卫，就看到林教授小跑着过来。一见到我们，他马上说道：“刚在医院做完治疗，让你们久等了。”

来之前，我们担心采访时间长，80岁的林教授身体会吃不消。然而，他的学生告诉我们：“没关系的，说起菌草，林教授从来不觉得累。”

果不其然，说起这株“幸福草”，林教授立马打开了话匣子，同我们从1986年的秋天开始说起。

“第一次用芒萁等野草作原料培育出一朵香菇，我幸福得不得了，真像发现新大陆那样兴奋！”回忆起30多年前的那次试验成功，林占熺仍难掩激动。

凭借着这份热爱和坚持，从此之后步步坚实。目前，在国内外，菌草技术培训班已举办了328期，13631名学员参加了学习。林占熺告诉我们，未来还将继续举办培训班，希望能为更多国家和人民造福，让“扶贫草”开出“幸福花”。

无数建设者以梦为马，不负韶华，见证了“一带一路”倡议为共建国家带来的变化。无数企业走出国门，在一带一路沿线国家扎根。

中国和印尼，一衣带水，比邻而居。福州是中国古代海上丝绸之路的重要起点之一，印尼则是海上丝绸之路的重要节点。

今年1月，《中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区总体方案》获国务院批复，标志着中印尼“两国双园”正式落地。

天时地利人和。中印尼“两国双园”项目建设跑出“加速度”。

把一粒大豆、一颗椰子“榨干用净”，把一条烤鳗、一根烤肠做到极致。记者来到元洪码头时，工人们正在将远洋渔获卸船装车，一辆辆运输车在码头来回穿梭。元洪投资区历经30多年的发展，已经构建起以食品为主的产业集群。

乘着“一带一路”的东风，不少企业抓住机遇和政策，既让本地企业“走出去”，也把印尼优势企业“引进来”。

星光不负赶路人，时光不负有心人。在新的历史起点上，中印尼“两国双园”将谱写“海丝”崭新篇章。

(责编：杨曦、高雷)

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