人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

度小满发布“轩辕70B”金融大模型

2023年09月22日16:40 | 来源：央广网
小字号

原标题：度小满发布“轩辕70B”金融大模型 C-Eval、CMMLU双榜排名第一

9月22日，度小满宣布“轩辕70B”金融大模型开源，所有用户均可自由下载和试用，并公布了“轩辕70B”在C-Eval、CMMLU两大权威大语言模型评测基准的成绩。数据显示， 在C-Eval榜单上，XuanYuan-70B的总成绩达到71.9分；在CMMLU榜单中，以71.05分的高分位居榜首，在两大权威榜单上的所有开源模型中排名第一，也是国内首个同时在两大权威榜单排名第一的金融大模型。

C-Eval榜单是由清华大学、上海交通大学和爱丁堡大学合作构建的综合性考试评测集，几乎囊括了所有国内外的主流模型，覆盖人文、社科、理工、其他专业四个大方向的52个学科，共有13948个多项选择题和中学、本科、研究生、职业等四个难度级别,是目前对模型潜力判断最具权威性的大模型榜单之一。

CMMLU 数据集是一个综合性的中文评估基准，由MBZUAI、上海交通大学、微软亚洲研究院共同推出，专门用于评估语言模型在中文语境下的知识和推理能力，共涵盖了67个主题，涉及自然科学、社会科学、工程、人文以及常识等。

金融行业场景丰富，数字化程度高，是大模型落地应用的最佳场景之一。但金融又是一个高合规要求的行业，业务决策复杂，大模型真正在金融业务中做到实际应用还面临不少挑战。

度小满CTO许冬亮表示，“相比通用大模型，‘轩辕70B’金融大模型经过度小满业务场景中沉淀的海量金融数据训练，对金融知识理解更专业、更精准，可控性、安全性更高。我们把大模型开源，希望能够降低大模型在金融行业的部署和应用门槛，促进金融行业服务效率和服务体验的突破性革新”。

今年5月份，度小满开源了国内首个千亿参数的金融大模型，已经有上百家金融机构申请试用。本次发布的新版大模型相较于上一个版本能力全面提升：在增量预训练和指令微调阶段，加入了度小满业务场景中的海量金融数据，对金融问题回复更专业，金融知识理解能力提升明显；同时在预训练阶段，"轩辕70B”的模型上下文长度扩充到8k，能够处理更长的金融报告、研究和分析。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
筑牢“防护墙” 多地部署推进燃气安全专项整治行动
　　人民网北京9月22日电 （记者许维娜）“昨天给我打电话通知说要免费上门更换波纹管、物联网燃气表，安装自闭阀、报警器，今天就登门安装好了。”德州市高地世纪城居民王先生说。…
专家解读：中俄共建“一带一路” 全面推进“五通”合作
　　今年是“一带一路”倡议提出十周年，俄罗斯是中国共建“一带一路”的重要伙伴。十年来，在两国元首的政治引领下，共建“一带一路”同欧亚经济联盟建设对接合作走深走实，结出累累硕果。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部