人民网北京9月22日电 （记者王震）据中国上市公司协会消息，9月22日，中国上市公司协会学术顾问委员会和中关村国睿金融与产业发展研究会联合发布了《中国上市公司健康指数报告（2023）》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，自2022年以来，我国资本市场一直保持稳健的发展态势，截止2022年底，上市公司数量增至5079家，上市公司的整体质量、结构和生态有了显著改善。有1389家上市公司的健康指数超过70，占总数的27.61%；而有734家上市公司的健康指数低于60，占总数的14.59%。

据介绍，该《报告》是继2021年和2022年以来的第三份年度报告，健康指数是对上市公司质量的量化呈现。健康指数较高的公司不仅在财务和治理方面表现出色，还更具创新力和竞争力，并拥有长期的发展潜力。这些公司能够提供高质量的产品或服务，赢得市场认可，同时满足投资者、员工、社区等各方的期望，为社会经济的可持续发展做出贡献。

(责编：王震、高雷)

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