人民网记者 姚奕

凌晨0:30，新疆喀什古城的广场依然热闹。

流连的游客来来往往，打烊的摊主们并不着急回家，边收拾边相互闲谈着。附近住户趁着夜凉出来遛弯，推着婴儿车散步的年轻父母步履悠然……最吸引人目光的，是广场上一群踢足球的孩子们。路灯立柱作球门、花坛当边线，男孩、女孩，不同的团队混在同一片场地上。时而几个足球同时出现，孩子们见怪不怪，撞在一起也不多言，立即散开追逐属于自己的球。少年们有的身高已如成人，有的还是未上学的年纪。有身着足球队服的，也有来不及回家换运动鞋的，穿着凉鞋、拖鞋也能健步如飞。带球、过人、射门！孩子们呼喊着欢笑着，并不在意围观的人们，只是一群自由自在享受运动快乐的娃娃们。

图为凌晨在喀什古城广场上踢足球的少年。人民网记者 唐宋摄

见此情景，我们人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道采访组的摄像记者，不顾十几个小时工作的辛苦，立刻将镜头对准孩子们，边跟跑边拍摄。我知道，摄像记者找到了出发之前就想拍的素材，而且是预料之外的时间段——这里的日落比北京晚近3个小时。

十年前，我在哈萨克斯坦出差。为了保证采访不迟到，跟当地的司机询问路程时间，司机对我们说：“别着急，来得及。”他并不知道，我们是在赶赴一场多么重要的直播。

2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦发表演讲，首次提出共同建设“丝绸之路经济带”重大倡议。人民网对这次演讲进行了现场直播。作为前方直播组成员，我有幸在演讲现场见证了这一倡议提出的重大时刻。从那时起，“一带一路”成为我作为记者最关注的话题之一。

十年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”已经成为广受欢迎的全球公共产品和开放合作的国际平台，一大批合作项目落地生根。这让我很想实地采访，去了解这一重大倡议如何影响人们的生活。为此，我报名参加了“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道，从“一带一路”交汇点江苏连云港出发，经东、中部枢纽，过“金张掖，银武威”的河西走廊，至丝绸之路经济带核心区新疆，沿途寻找有故事的人。

这一程，我们听跨越国境开展手术治疗的医生讲述与外方沟通经验，看敦煌研究院的工作人员如何修复文物，拍摄帕米尔高原的“国门卫士”怎样戍边。

这一程，很多采访瞬间令人难忘——

听说我曾经去过他的家乡阿斯塔纳，在中哈（连云港）物流合作基地工作的哈萨克斯坦小伙马合江眼里有光：“家乡的马路上，中国车越来越多。而在十年前，中国车很少见。”

在敦煌光电产业园区，我们偶遇在西北工业大学求学的土库曼斯坦等国留学生，他们从西安出发来到这里进行社会实践，正在与中国的小朋友一起上手工课。

在喀什古城百年老茶馆，四川游客倪先生一家向记者打开了话匣子：“旅游专列开设得很好，车随人走很方便。”“想象中这里是一片戈壁，来了发现有很多稻田！跟我们家乡一样，感觉很好。”“民族风情浓郁，吃喝很巴适（舒服）！”

在融媒体中心实习的大学生阿布都哈力克·吾布力卡斯木，听说我们要拍摄屋顶音乐会，在晚上22:00主动赶过来，“钉”在摄像记者身边跟随学习。

一路走来，我找到了想要的人和故事，也触摸到了沿途人们丰富的生活状态：积极、上进、认真、自由、松弛……

晚风徐来，夜色更深。喀什街头的足球少年们仍不舍得回家。我们的拍摄告一段落，但孩子们的笑声和欢呼声始终萦绕耳边。

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(责编：牛镛、刘军涛)

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