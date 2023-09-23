人民网北京9月23日电 （记者栗翘楚）线上下单，线下配送；商超导购变身“网络主播”；旅游出行，衣食住行只需一键操作……从舌尖到指尖、从田间到车间，数字经济正全面助力经济提质增效、高质量发展。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。近年来，各地区各部门积极行动，加快新型基础设施布局，筑牢数字经济发展基石。

不容忽视的是，数字经济健康发展，必须以安全为前提，需要牢牢守住安全底线。近年来，我国加快推进网络安全领域顶层设计，在深入贯彻落实网络安全法基础上，制定完善网络安全相关战略规划、法律法规和标准规范，网络安全“四梁八柱”基本确立。

伴随国家《数据安全法》、《个人信息保护法》以及《关键信息基础设施安全保护条例》等系列法律法规发布，如何基于等级保护的制度做好数据安全面临新的挑战。

公安部网络安全等级保护评估中心研究院曲洁表示，目前我国对于基于等级保护工作的数据安全工作、合规工作的总体工作思路，是依据法律法规要求，以等级保护工作为基础，确保实现各类数据处理活动的安全合规、数据安全有序流动与应用的最终目标。

近日，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2023年国家网络安全宣传周落下帷幕，全国各地通过形式多样、内容丰富的系列活动，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

数字经济以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速，数字经济走向深化发展新阶段。与此同时，在信息化、智能化时代，网络空间与实体社会深度交融，数字化程度不断加深，为经济社会高质量发展增添动能的同时，也带来了许多前所未有的挑战。

国家信息中心网安部业务发展中心副主任肖俊宇表示，随着信息技术在企业IT应用方面不断深入，数字业务的复杂化和多变性不断增加，IT资产遭遇攻击风险也在不断扩大。新技术、新场景、新型攻击手段叠加在一起，给网络安全防御工作带来了前所未有的挑战。如何安全地用好数智化“双刃剑”，成为产业上下亟需解决的课题。

业内人士认为，法律法规是网络安全的第一道防线，也是最后一道防线，在此背景下，需要利用技术手段将安全防线前置，保护好百姓隐私、守好百姓“钱袋子”。

网宿科技副总裁、首席安全官吕士表说，在数智化时代，各行各业对网络安全的需求从单点被动防御升级为体系化智能纵深防御。网宿安全立足需求趋势，通过落地SASE、WAAP、MSS等一体化安全架构，构建“体系化安全”，覆盖从基础设施到应用和业务安全，从生产到办公和服务、从合规到实战，为企业提供高水位、专业化的安全建设和服务，帮助企业高质量发展。

数字经济的安全防护需要采用数字化的安全体系来完成。业内人士表示，网络安全具有明显的“木桶效应”，攻破一个薄弱环节就会全线瓦解。对此，需要从全局出发，通过体系化的核心逻辑，实现安全的所有模块同样的高水位。

“网络攻防是持续对抗的过程，企业的安全需求将持续进阶。网宿安全希望通过Web和基础设施防护的一体化、办公和安全的一体化、安全服务和安全托管的一体化，结合演武实验室的攻防研究，实现体系化防御并持续演进，助力企业数智化发展，实现安全价值最大化。”吕士表说。

(责编：杨曦、高雷)

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