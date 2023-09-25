人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

达内教育韩少云：IT就业持续向好

2023年09月25日14:36 | 来源：环球网
小字号

原标题：达内教育21周年庆典启动，董事长韩少云：IT就业持续向好

9月21日，达内教育集团21周年庆典启动仪式举办。达内教育创始人、董事长韩少云在主题演讲中提到，受益于IT产业的蓬勃发展，达内教育保持着高速持续增长的态势，公司业务不断创新高，已经发展成为中国最大的IT教育企业。

“成立21年，达内教育受到了优质资本市场、合作伙伴、就业市场和用户的认可，‘出口畅，招生旺’就是我们业务模式。” 韩少云表示。

业务模式：“出口畅，招生旺”，营收稳居行业第一

作为首家赴美上市的中国职业教育公司，自2014年上市以来，达内教育紧跟市场趋势的变化，打造出成人职业教育、青少年IT素质教育“双轮驱动”业务，为公司未来的发展注入了新动能。

从关键营收数据看，截至2022年，达内教育营收已从2014年上市时的7.12亿元提升至24.68亿元，稳居行业第一。达内教育创始人、董事长韩少云在21周年主题演讲时表示，在外部竞争激烈的大环境下，能够在发展“快车道”中稳步前行，得益于达内教育“出口畅，招生旺”的业务模式。

据了解，随着数字经济时代的到来，学习数字化前沿技能已经成为时下年轻人进入高薪产业的重要途径，这也是达内教育的服务价值所在。眼下，部分行业再次开始技术人才扩招，作为成立21年的职业教育企业，帮助年轻人提高求职的专业技能、提高就业效率与就业质量是达内教育的使命。

“职场选择很重要”，IT就业趋势向好

从2022年开始，达内教育的学员就业率始终保持在90%以上，仅在今年年初略有波动，目前已回归正常轨迹。截至目前，已经累计超过120万学员从达内教育顺利毕业，走向职场。

能够保持就业率的持续稳定，主要在于达内教育不断调动自身“人才输送体系”的活力，通过搭建人才供需平台的方式，与人才生态合作伙伴高效互通招聘需求，将更多合格的学员“从课堂推向职场”。达内教育与20万家知名企业建立了稳定的人才输送合作，网易、软通动力、浪潮、启明星辰、中国软件、信雅达、中软等IT领域的名企都在热招达内学员。

韩少云表示：“年轻人在职场进阶与职业重塑时，可以选择产业热门、适合市场、符合自身实际情况的技术路线，会有更好的职业前景。”

据悉，达内教育有系统化的12大就业课程和认证课程，覆盖技术、设计、运营领域，培养方向能够适配一线名企的岗位需求，比如短视频营销、Java、网络安全、平面设计、新媒体运营课程就是目前学员总量、就业率均相对更高的课程，更适合当前的招聘市场需要。

此外，达内教育积极布局产教融合，将优质课程带入高等院校，帮助大学生提前感知产业需求与职场温度，目前，已有60所中国的大学选择达内的教学作为大学生的就业实训课。

“更适合就业的，自然是好课程。” 能够被更多的年轻人和高校选择，恰恰就证明了达内教育IT课程培训服务的质量。

AI重塑教育与就业格局，达内课程与时俱进

业务模式能够穿越市场低迷期，服务质量被更高的就业率验证，21年来，达内教育并未停止创新的步伐，而是不断吸取时代的力量，创新课程，创新服务，创新运营。

眼下，AI正在引领着人类进入一个全新的时代，整个社会的全软件化正在提速，AI技术的发展和应用已经成为当今社会发展的重要驱动力。

“AI正在改变职业生态，拥抱AI，掌握关键技术，才能与AI和谐发展。”韩少云认为，代码能力只是程序员的基础工作能力，每个技术人员都应该具备指挥AI的能力，达内教育的教学就是帮助每个学员都能达到企业的用人标准，了解AI，掌握AI，进而提高就业效率，达到人岗适配。

据悉，在2023年3月，达内教育就开始研发升级教学系统，提升原有的教学体系和教学效果、教学质量。

“梦想‘职’得连接。”达内教育感受着行业的强烈脉动，积极布局着新的人才培养策略，引导年轻人职业路径发展，为这个繁荣的时期贡献自己的力量。专注IT教育21年，达内教育诚邀更多年轻群体，一起见证产业蓬勃生机，聚力IT梦想，搏出职场未来。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
风吹稻浪绘“丰”景 粮企稳抓秋粮收购夯实粮食安全基础
　　人民网北京9月25日电 （记者李栋）秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。秋收时节，粮食企业稳步开展秋粮收购工作，切实维护好种粮农民利益。…
释放汽车数据价值 汽车数据合规应用与创新发展论坛在京举办
　　人民网北京9月25日电 （记者任妍）当前，智能网联化成为汽车发展的新趋势。通过采集车辆数据资料，有效驱动车辆智能化及安全运行，充分释放汽车数据价值，已成为行业发展共识。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部