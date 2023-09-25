原标题：达内教育21周年庆典启动，董事长韩少云：IT就业持续向好

9月21日，达内教育集团21周年庆典启动仪式举办。达内教育创始人、董事长韩少云在主题演讲中提到，受益于IT产业的蓬勃发展，达内教育保持着高速持续增长的态势，公司业务不断创新高，已经发展成为中国最大的IT教育企业。

“成立21年，达内教育受到了优质资本市场、合作伙伴、就业市场和用户的认可，‘出口畅，招生旺’就是我们业务模式。” 韩少云表示。

业务模式：“出口畅，招生旺”，营收稳居行业第一

作为首家赴美上市的中国职业教育公司，自2014年上市以来，达内教育紧跟市场趋势的变化，打造出成人职业教育、青少年IT素质教育“双轮驱动”业务，为公司未来的发展注入了新动能。

从关键营收数据看，截至2022年，达内教育营收已从2014年上市时的7.12亿元提升至24.68亿元，稳居行业第一。达内教育创始人、董事长韩少云在21周年主题演讲时表示，在外部竞争激烈的大环境下，能够在发展“快车道”中稳步前行，得益于达内教育“出口畅，招生旺”的业务模式。

据了解，随着数字经济时代的到来，学习数字化前沿技能已经成为时下年轻人进入高薪产业的重要途径，这也是达内教育的服务价值所在。眼下，部分行业再次开始技术人才扩招，作为成立21年的职业教育企业，帮助年轻人提高求职的专业技能、提高就业效率与就业质量是达内教育的使命。

“职场选择很重要”，IT就业趋势向好

从2022年开始，达内教育的学员就业率始终保持在90%以上，仅在今年年初略有波动，目前已回归正常轨迹。截至目前，已经累计超过120万学员从达内教育顺利毕业，走向职场。

能够保持就业率的持续稳定，主要在于达内教育不断调动自身“人才输送体系”的活力，通过搭建人才供需平台的方式，与人才生态合作伙伴高效互通招聘需求，将更多合格的学员“从课堂推向职场”。达内教育与20万家知名企业建立了稳定的人才输送合作，网易、软通动力、浪潮、启明星辰、中国软件、信雅达、中软等IT领域的名企都在热招达内学员。

韩少云表示：“年轻人在职场进阶与职业重塑时，可以选择产业热门、适合市场、符合自身实际情况的技术路线，会有更好的职业前景。”

据悉，达内教育有系统化的12大就业课程和认证课程，覆盖技术、设计、运营领域，培养方向能够适配一线名企的岗位需求，比如短视频营销、Java、网络安全、平面设计、新媒体运营课程就是目前学员总量、就业率均相对更高的课程，更适合当前的招聘市场需要。

此外，达内教育积极布局产教融合，将优质课程带入高等院校，帮助大学生提前感知产业需求与职场温度，目前，已有60所中国的大学选择达内的教学作为大学生的就业实训课。

“更适合就业的，自然是好课程。” 能够被更多的年轻人和高校选择，恰恰就证明了达内教育IT课程培训服务的质量。

AI重塑教育与就业格局，达内课程与时俱进

业务模式能够穿越市场低迷期，服务质量被更高的就业率验证，21年来，达内教育并未停止创新的步伐，而是不断吸取时代的力量，创新课程，创新服务，创新运营。

眼下，AI正在引领着人类进入一个全新的时代，整个社会的全软件化正在提速，AI技术的发展和应用已经成为当今社会发展的重要驱动力。

“AI正在改变职业生态，拥抱AI，掌握关键技术，才能与AI和谐发展。”韩少云认为，代码能力只是程序员的基础工作能力，每个技术人员都应该具备指挥AI的能力，达内教育的教学就是帮助每个学员都能达到企业的用人标准，了解AI，掌握AI，进而提高就业效率，达到人岗适配。

据悉，在2023年3月，达内教育就开始研发升级教学系统，提升原有的教学体系和教学效果、教学质量。

“梦想‘职’得连接。”达内教育感受着行业的强烈脉动，积极布局着新的人才培养策略，引导年轻人职业路径发展，为这个繁荣的时期贡献自己的力量。专注IT教育21年，达内教育诚邀更多年轻群体，一起见证产业蓬勃生机，聚力IT梦想，搏出职场未来。

(责编：曹淼、李源)

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