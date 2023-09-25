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周鸿祎：以“安全即服务”筑牢新型工业化安全发展底座

2023年09月25日14:52 | 来源：环球网
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原标题：周鸿祎：以“安全即服务”筑牢新型工业化安全发展底座

　　全国新型工业化推进大会（以下简称“大会”）9月22日至23日在京召开，会议强调，要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展。360集团创始人周鸿祎作为安全行业代表参会。他表示，大会精神高屋建瓴，给科技企业的发展指明了方向。大会强调强化企业科技创新的主体地位，作为民营科技企业倍感鼓舞。

　　据了解，在工信部的指导下，360集团积极参与工信部中小企业赋能行动，一年来成功帮助超过140万中小微企业数字化转型，由此入选2022年度工信部国家中小企业公共服务平台。同时，360安全云深度参与工信部中小企业局“一起益企”中小企业服务月活动，为广大中小微企业送上免费安全服务大礼包，帮助中小企业提振发展信心、恢复发展活力、增强内生动力。为推动中小企业转型升级和创新发展，360还承担起“创客中国”龙头专项赛承办，并作为专精特新数字化转型服务商，参与中小企业数字化转型赋能案例申报等工作，助力制造强国建设。

　　周鸿祎认为，大会强调了信息化、数字化和智能化是发展新型工业化的关键所在。他表示，360集团将以“上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业”为抓手，助力新型工业化高质量发展。

　　第一，作为科技公司，为数字技术和制造业深度融合赋能。360将结合自身技术优势和工业化场景相，为传统产业特别是制造业服务，推动产业数字化战略在工业数字化中的落实。

　　第二，筑牢新型工业化的数字安全底座。“十四五”以来，我国多个省市均发布了数字化转型发展规划，全面推进信息技术在国民经济和社会发展各领域的广泛应用。城市数字化发展需要筑牢数字安全“地基”已成为共识。360将协助国家和城市打造国家级、城市级数字安全基础设施，把数字安全打造成现代生产性服务业，以“安全即服务”理念为城市和工业企业提供集约式托管服务，筑牢新型工业化发展的安全底座。

　　第三，在人工智能领域着力发展“垂直化、专业化、产业化”的大模型，作为新一代生产力工具赋能工业数字化。今年以来，国家启动大模型标准化工作，推动大模型技术和标准化的实践结合，促进人工智能产业健康发展。360也被工信部中国电子技术标准化研究院授予“国家人工智能标准化总体组大模型专题组”组长单位，共同积极推动大模型国家标准体系建设，助力中国大模型产业发展。未来，360将以开源降低大模型技术壁垒和企业开发、应用大模型的门槛，使得工业企业能够结合自身场景和需求进行垂直大模型的深度定制，完成数字化转型到智能化升级。

　　第四，以“SaaS化服务”助力中小微企业数字化转型，实现数字化的“共同富裕”。中小微企业由于没钱没人没技术，已经成为数字化的盲区，而SaaS化服务是最优解。为此，360把服务国家的安全技术云化，为中小企业提供免费安全托管服务，补齐数字化短板，实现新型工业化发展“一个都不能少”。目前已有超过百万企业受益。

　　周鸿祎表示，在新的时代背景下，360集团将一以贯之积极响应国家号召，利用技术优势强化数字基础设施建设，加快传统制造业的数字化、智能化升级改造，持续打造新型工业化关键引擎，助推新型工业化建设，为实现中国式现代化作出更大贡献。

(责编：董童、李源)
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