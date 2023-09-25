9月24日，中国劳动学会“数字化与劳动高质量发展”主题年会在京举行。会上，专家学者、企业负责人代表等围绕会议主题，从促进高质量就业、构建和谐劳动关系、新就业形态、人口红利等角度进行了深入探讨与分析。

高质量发展是中国式现代化的底色，需要数字赋能人力资源创新的支撑。中国劳动学会会长杨志明在主题发言时表示，随着数字经济的发展，数智融合深刻改变着高技能人才的发展方式，使“资源人资”“产业人资”向“数字人资”“智慧人资”跃升。“新时代大力发展数字经济，中国式现代化新征程中正迎来数字赋能人力资源创新的黄金期，要不断构筑数字人才新优势，努力使探索走在政策制定前面，政策走在‘市场曲线’前面，助力数字赋能高质量发展。”

数智时代，数字零工兴起，成为影响劳动高质量发展的重要劳动力群体。中国劳动学会副会长、中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，要从加强对平台管理指导，构建“有温度”的算法；推动工会组织由数量成效到内容建设；发挥党组织引领作用，规范在线社群管理三方面着手，多主体协同，进一步激活数字零工劳动体验，强化劳动权益保障成效，推动数智时代劳动高质量发展。

中国劳动学会副会长、北京市社会科学院党组副书记、副院长杨伟国认为，数字化对劳动高质量发展具有促进更加公平的就业、赋能更加充分的就业、造就更加稠密的工作市场、催生更加先进的工作范式、创造更加自由自主自在更有意义的劳动世界等五重意义，要以发展式治理，保障数字化劳动高质量发展。

中国人民大学劳动人事学院院长赵忠认为，技术进步催生新就业形态，以平台经济为代表的新就业形态，不断拓展着企业社会责任的功能和边界。赵忠表示，要进一步发挥平台经济新就业形态“蓄水池”的功能，同时也要加强制度供给，加强新就业形态劳动者权益保障，以制度化、规范化的建设促进平台经济和新就业形态的健康发展。

中国劳动和社会保障科学研究院副院长刘军表示，我国人口红利没有消失，而是在嬗变升级，要推进人力智能化、开发人才红利，助力经济持续稳定增长。

中国劳动学会副会长、首都经济贸易大学劳动经济学院学术委员会主任冯喜良表示，要加快数字化与高质量劳动中的劳动标准构建。他表示，数字时代灵活用工中的劳动标准制定是重要议题，可以通过劳动关系双方的协商来共同决定，要实现政府、企业、劳动者、工会等多方共同协作。

此外，还有来自中国建筑集团、工业富联、美团、北京外企人力资源服务有限公司、阿里研究院等企业负责人结合企业数字化发展的实践探索做了主题演讲。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经