人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

亚太大数据（舆情）中心揭牌仪式在京举行

2023年09月25日16:46 | 来源：新华网客户端
小字号

原标题：亚太大数据（舆情）中心揭牌仪式在京举行

近日，亚太大数据（舆情）中心揭牌仪式在北京国际传播大厦举行。

中国外文局亚太传播中心党委书记、主任陈文戈，副主任于文，战略研究部主任张雪松，国际网络传播部郝俊杰、陈卫明，亚太大数据(舆情)中心主任李依伦，副主任陈学成、黄运松、徐伟等出席揭牌仪式。仪式由陈卫明主持。

陈文戈表示，亚太大数据(舆情)中心是亚太传播中心最新打造的以“连接、开放、共享、成长”为核心理念的大数据平台，将不仅服务于国家，也要为地方、社会、企业提供优质服务。大数据分析研究及其成果将成为有效提升国际传播效能的驱动力和催化剂。亚太传播中心将以亚太大数据(舆情)中心揭牌运营为标志，进一步形成集国际传播、战略研究、人文交流三位一体、互为补充的业务格局。

亚太大数据(舆情)中心运营团队表示，将进一步提高政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；将进一步拥抱新技术、运用新技术，以最新技术引领业务发展；将进一步强化服务意识、优化服务质量，以用户需求为导向，用心、用情、用力为用户提供专、精、特、优舆情服务；将进一步加强风险管控，不断提高工作规范性、科学性。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
文化与经济融合发展 业界：文化消费潜力加速释放
　　人民网北京9月25日电 （记者夏晓伦）“今天是周末，我特地带两个孩子赶来参加这个画展，因为全家人都很喜欢画画，尤其对国画更为关注，今天看到了很多精品佳作，很开心让孩子们从小就受到这样传统文化的熏陶。”来自北京朝阳的薛先生在易轩庄美术馆举办的徐凡画展（北京展）上向记者表示。…
助力城市发展 业界探索城市更新低碳发展新路径
　　人民网北京9月25日电（许维娜、实习生张思锐）城市更新是一座城市发展的必要选择，也是推动城市高质量发展的重要路径。 随着城市更新相关配套政策的不断落地和实施，推进城市更新与既有建筑改造全行业的有机联动和密切协作，深入推进建筑领域低碳转型，是城市更新项目的方向之一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部