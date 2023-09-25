原标题：亚太大数据（舆情）中心揭牌仪式在京举行

近日，亚太大数据（舆情）中心揭牌仪式在北京国际传播大厦举行。

中国外文局亚太传播中心党委书记、主任陈文戈，副主任于文，战略研究部主任张雪松，国际网络传播部郝俊杰、陈卫明，亚太大数据(舆情)中心主任李依伦，副主任陈学成、黄运松、徐伟等出席揭牌仪式。仪式由陈卫明主持。

陈文戈表示，亚太大数据(舆情)中心是亚太传播中心最新打造的以“连接、开放、共享、成长”为核心理念的大数据平台，将不仅服务于国家，也要为地方、社会、企业提供优质服务。大数据分析研究及其成果将成为有效提升国际传播效能的驱动力和催化剂。亚太传播中心将以亚太大数据(舆情)中心揭牌运营为标志，进一步形成集国际传播、战略研究、人文交流三位一体、互为补充的业务格局。

亚太大数据(舆情)中心运营团队表示，将进一步提高政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；将进一步拥抱新技术、运用新技术，以最新技术引领业务发展；将进一步强化服务意识、优化服务质量，以用户需求为导向，用心、用情、用力为用户提供专、精、特、优舆情服务；将进一步加强风险管控，不断提高工作规范性、科学性。

(责编：董童、李源)

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