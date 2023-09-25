人民网北京9月25日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，2023全球滨海论坛会议今日正式召开，会上，自然资源部和世界自然保护联盟联合发布《海岸带生态减灾协同增效国际案例集》（以下简称《案例集》）。《案例集》收录了沿海国家（地区）8个在海岸带保护与利用工作中涌现出的生态减灾协同增效的探索实践，希望通过案例，进一步促进海岸带生态减灾协同增效经验实践的交流和学习，守护地球家园、共享生态滨海。

据了解，我国5大案例入选《案例集》，分别为中国天津市中新生态城河口生态减灾案例，中国山东省东营市黄河口以南滨海盐沼生态减灾案例，中国福建省福州市滨海新城砂质海岸生态减灾案例，中国福建省厦门市下潭尾红树林生态减灾案例，中国广西壮族自治区防城港市西湾红沙环海堤生态化建设案例。

自然资源部部长王广华在会上表示，在推进美丽中国建设进程中，坚持陆海统筹、综合施策，在加强国土空间规划、建立自然保护地体系、实施生态保护修复工程、推动生态文明国际交流合作等方面开展了一系列实践，取得令人瞩目的成就。为进一步加强协同治理，应统筹陆海空间规划，优化滨海区域国土空间格局；提升陆海协同治理，促进滨海区域绿色低碳发展；推进生态保护修复，筑牢滨海区域生态安全屏障；加强国际交流合作，搭建滨海区域协同治理平台。

江苏省省长许昆林表示，江苏把高质量发展作为首要任务，把绿色生态作为关键支撑，把双碳行动作为战略抓手，大力推进人与自然和谐共生的中国式现代化，系统建设绿色生态高质量发展经济带，努力为全球滨海地区可持续发展贡献力量，希望通过全球滨海论坛会议这一平台，进一步加强全球滨海地区交流合作，健全共建共享的滨海生态保护修复与可持续发展合作机制，不断激发生态活力，释放蓝色潜力，为构建人与自然和谐共生的美丽世界贡献智慧和力量。

国家林业和草原局副局长闫振介绍了国家林草局在自然保护地、湿地、野生动植物保护与国际交流合作方面开展的工作，希望与会各方通过全球滨海论坛平台开展对话交流、案例分享和专题研讨，深入剖析滨海地区生态保护与可持续发展面临的重点、难点问题，提出守住滨海生态安全边界、健全滨海保护合作机制、增进滨海惠民福祉的解决方案，为实现全球滨海高质量发展和高水平保护，建设人与自然和谐共生的现代化做出贡献。

据悉，本次开幕式上签署了《江苏省人民政府 自然资源部 国家林草局关于办好全球滨海论坛的合作框架协议》，发布了《全球滨海论坛伙伴关系倡议》，推出了《全球滨海生态系统状况报告纲要》《中国生态保护红线蓝皮书（2023）英文版》《全球滨海生态系统保护互花米草防治、盐沼湿地修复工具包》等论坛旗舰知识产品。

(责编：罗知之、吕骞)

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