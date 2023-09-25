原标题：2023北京民营企业社会责任百强榜发布 美团连续四年位居榜首

9月21日，北京市工商联在京举行发布会，正式发布“2023北京民营企业百强榜单”，同时发布的还有“北京民营企业科技创新百强”、“北京民营企业文化产业百强”、“北京民营企业中小百强”和“北京民营企业社会责任百强”榜单。凭借在科技创新、乡村振兴、促进就业、公益慈善等领域的创新举措，美团连续四年位居社会责任百强榜第一，同时位居科技创新百强榜单第三。

据了解，“北京民营企业百强”榜单在评选标准上重点考量企业营业收入总额、科研创新能力、公共文化服务贡献等指标，要求企业不仅要实现均衡发展，还要具备较强市场活力。此外，今年9月12日，美团也上榜由全国工商联公布的“2023中国民营企业500强”和“2023中国服务业民营企业100强”榜单。

美团相关负责人表示，“连续四年蝉联社会责任百强榜第一，这是对美团过去践行企业社会责任成果的认可，未来美团将继续发挥平台优势，持续创造社会价值，和大家一起共建美好生活。”

作为科技零售企业，美团不断加大在科技领域的投入，助力实体经济发展与科技人才培养。美团2023年第二季度财报显示，研发支出同比已增长至54亿元。在今年7月举办的世界人工智能大会上，美团发布了第四代无人机，在安全性、经济性、环境适应性和运维友好度等方面显著提升。美团的自动配送方案，将发挥无人机、自动配送车等不同产品优势能力，满足在园区、公开道路以及低空等不同场景下的即时配送需求，提升配送效率和用户体验。

近年来，美团持续发挥“就业蓄水池”的作用，助力新职业人才培养和稳定就业。数据显示，2022年有624万骑手通过美团获得收入，81.6%是来自县域乡村地区的农村转移劳动力，28万人来自国家乡村振兴重点帮扶县。同时，美团以同舟计划为载体，围绕体验提升、职业发展、劳动保障等方面维护骑手劳动权益。今年2月，美团启动“春风送岗”行动，联合合作商先期开放50万个骑手、站长等配送服务就业岗位，并投入1亿元用于招聘新骑手。

今年的中华慈善日，美团凭借在应对突发公共事件、环保、适老化等领域的成果荣获了第十二届“中华慈善奖”捐赠企业奖。在环保领域，美团持续推进“青山计划”，截至今年8月，平台已汇聚超过109万青山公益商家共同支持环保行动，并有超3.6亿用户使用过美团外卖“无需餐具”功能。同时，美团联合行业伙伴先期投入5亿元发起设立青山科技基金，鼓励更多科研力量投身环保研究，推动绿色低碳创新技术研发及成果转化。

除此之外，美团还积极利用数字技术，探索“互联网+公益”的公开透明化项目——美团村儿童操场公益计划，倡导并探索“让公益走进消费日常”的参与模式，喝奶茶、住酒店、买鲜花、点外卖等多个场景下都可以产生公益订单，截至目前已带动逾千万爱心用户、近百万公益商家加入。

截至2023年8月底，美团乡村儿童操场在49.9万家公益商家、25.7万名爱心网友的共同支持下，已累计捐建926座，覆盖了贵州、云南、西藏、青海等地，13.4万名乡村儿童直接受益。通过美团善款追踪系统，每一分钱用在了哪座操场均清晰透明。从2023年6月起，该项目已经实现每天捐两座乡村儿童操场。

(责编：董童、李源)

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