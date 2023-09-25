新华社北京9月25日电（记者张泉、温竞华）中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心25日发布“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”，分析了我国电子信息工程科技在数字、信息化、微电子光电子等14个领域所面临的技术挑战。

“中国工程院持续强化科技战略咨询职能，致力于为我国核心关键技术攻关、创新型国家建设等提供准确、前瞻、及时的建议。”中国工程院副院长吴曼青说，“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”将为广大科技工作者密切跟踪全球科技发展方向，及时把握电子信息领域的发展态势提供重要参考。

这14个领域包括：数字、信息化、微电子光电子、光学工程、测量计量与仪器、网络与通信、网络安全、电磁场与电磁环境效应、控制、认知、计算机系统与软件、计算机应用、海洋网络信息体系和应对重大突发事件。

据悉，中国工程院信息与电子工程学部自2014年起持续开展《中国电子信息工程科技发展研究》研究工作，并基于研究成果发布中国电子信息工程科技面临的挑战和最新发展趋势。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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