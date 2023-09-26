原标题：银联国际整合跨界资源 升级“十一”出境游客消费体验

9月25日，银联国际联合泰国盘谷银行、携程和境内商业银行共同宣布，推出泰“游”惠主题优惠活动。中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波、盘谷银行行长陈智深、泰国国家旅游局上海办事处代表罗泰东、携程集团副总裁王慧，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行代表出席发布仪式。

不断提升出境旅客支付服务能力

蔡剑波表示，今年“十一”出境游增长明显，银联国际积极发挥资源融聚优势，联合产业各方推出丰富的用卡权益，提升跨境支付体验，助力旅游市场复苏。近年来，我们在持续做广做深境外受理网络的同时，不断探索业务模式和商业模式创新，更好地服务合作机构和消费者。特别是顺应持卡人支付习惯的改变，银联通过网络互联互通这一创新模式，与东南亚国家二维码支付网络合作，加快打造亚太地区二维码受理规模优势。

目前，境外已有180个国家和地区、超6350万线上线下商户和176万台ATM支持银联卡。在此基础上，银联国际加快移动支付业务布局,让境内消费者除可在境外ATM和商家POS终端选择使用银联卡，还能使用熟悉的银联移动支付产品进行付款。以游客关心的交通场景为例，香港港铁、日本福冈地铁全线已支持银联卡持卡人刷手机过闸，马来西亚吉隆坡机场快铁、吉隆坡机场支线，热门旅游目的地的公交、停车场等均支持扫码或“挥”手机支付。

“十一”期间，银联国际联合港澳、新加坡、马来西亚、澳大利亚、欧洲等地热门商户，推出低至6折的优惠活动，广泛覆盖近程、远程出行目的地，活动涵盖折扣、立减、汇率优惠等多种形式，游客无论在境外刷卡、扫码还是“挥”机闪付均可享受实实在在的优惠。

升级“十一”赴泰游客消费体验

泰国是中国游客青睐的目的地，随着泰国对中国游客实行免签政策，旅行社数据显示，赴泰国的机票、酒店订单持续增长。在当地，几乎所有ATM和商家POS终端都可用银联卡支付，数十万商家支持银联二维码。

盘谷银行行长陈智深表示，顺应中泰两国经贸和人文交流趋势，盘谷银行与银联国际建立了长期战略合作伙伴关系，迄今已有十年。盘谷银行是泰国首家发行银联信用卡和支持银联二维码跨境支付的银行。双方还共同参与建设了泰国本地转接网络，促进当地支付产业数字化升级。此次在泰国对中国游客实施免签之际，双方携手推出主题优惠，将为游客提供更便捷、实惠的支付体验。未来，期待与银联国际的合作取得更多成果。

此次泰“游”惠主题优惠活动具有多重优势：一是出行预订体验佳。用银联卡在携程预订泰国酒店和景点门票，在泰国航空官网购买机票，均可享专属折扣。二是二维码支付汇率优。在云闪付APP内报名参与银联汇率优惠活动后，在泰国线下商户扫银联二维码即可享优惠汇率。三是本地商户活动多。知名免税店王权，大型购物中心Central World、Siam Paragon，连锁商超Lotus’s、Big C，连锁零售品牌ZARA、NaRaYa、Jim Thompson，药妆品牌Boots，星巴克，香格里拉酒店和大批机场餐饮商户均有专属优惠。四是发卡行叠加返现多。工行、农行、建行、交行、招行、兴业银行、浦发银行、上海银行等为符合条件的本行持卡人推出最高10%返现。游客持工行、农行、中行、建行、交行、招行、光大等银行指定银联高端信用卡，还有机会额外享跨境线上线下笔笔1%返现。

招商银行信用卡中心副总经理曹慰表示，招行信用卡将携手银联国际，围绕持卡人境外消费需求变化，创新产品服务，深入市场经营，让持卡人享受到多场景、最优惠、更安全的支付体验，让信用卡成为中国旅行者的另外一张“护照”。

携程集团副总裁王慧表示，泰国出游热度持续飙升，携程将在前期与银联合作的全球购营销基础上，不断丰富合作内容，为银联卡持卡人跨境游提供全方位、高质量的服务。

(责编：董童、李源)

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