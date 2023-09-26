中国质量认证获证组织突破100万家
2023年09月26日10:40 | 来源：新华社
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市场监管总局9月26日发布《中国质量认证发展报告》，截至目前，我国共批准设立1261家认证机构，累计颁发有效的产品、管理体系、服务认证证书361万余张，获证组织突破100万家。
从我国质量管理体系获证企业所属行业分布来看，获证企业占比最大的是制造业，达到57.81%，反映了制造业整体质量提升需求较高；2022年度，获证企业增幅最快的行业是住宿和餐饮业，同比增幅19.35%。
质量认证，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”，已成为全球普遍采用的质量信用工具。
我国目前各国民经济门类和社会各领域都已推行认证制度，形成了涵盖产品、服务、管理体系等各种认证类型。通过认证的传导反馈作用，引导消费和采购，形成有效的市场选择机制，倒逼生产企业提高管理水平和产品、服务质量，增加市场有效供给。
记者：赵文君
编辑：苗夏阳
设计：贾稀荃
新华社国内部出品
(责编：袁勃、岳弘彬)
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