市场监管总局9月26日发布《中国质量认证发展报告》，截至目前，我国共批准设立1261家认证机构，累计颁发有效的产品、管理体系、服务认证证书361万余张，获证组织突破100万家。

从我国质量管理体系获证企业所属行业分布来看，获证企业占比最大的是制造业，达到57.81%，反映了制造业整体质量提升需求较高；2022年度，获证企业增幅最快的行业是住宿和餐饮业，同比增幅19.35%。

质量认证，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”，已成为全球普遍采用的质量信用工具。

我国目前各国民经济门类和社会各领域都已推行认证制度，形成了涵盖产品、服务、管理体系等各种认证类型。通过认证的传导反馈作用，引导消费和采购，形成有效的市场选择机制，倒逼生产企业提高管理水平和产品、服务质量，增加市场有效供给。

记者：赵文君

编辑：苗夏阳

设计：贾稀荃

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(责编：袁勃、岳弘彬)

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