截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。

人民网北京9月26日电 （记者申佳平）“平均每天接到3-5次推销骚扰电话，平均每个月要接到好几十次，已经严重扰民了，影响公民的正常生活和工作。”有网友通过人民网“领导留言板”反映，希望相关部门领导重视，重点整顿推销电话。近日，工信部对此进行了回复。

“我部一直高度重视垃圾短信（或骚扰电话）治理工作，采取了一系列措施，规范信息通信企业市场经营行为，维护良好市场秩序和用户合法权益。”工信部介绍，如用户收到垃圾短信（或骚扰电话），可通过以下方式投诉：（1）网站：www.12321.cn；（2）12321助手APP。如涉及恶意骚扰行为（或违法犯罪行为），请直接向公安机关报警。

同时，2019年9月，工信部已组织三家基础电信企业开通全国“骚扰电话拒接”服务，以充分尊重用户接听意愿，依据用户意愿提供骚扰电话防护。用户可具体联系三家基础电信企业客服免费开通办理，中国电信服务为“天翼防骚扰”，中国移动服务为“高频防骚扰”，中国联通服务为“联通手机管家”。

(责编：申佳平、吕骞)

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