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工信部回复人民网网友：要求互联网企业合理设置开屏信息跳转方式

2023年09月26日14:25 | 来源：人民网
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截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。

截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。

人民网北京9月26日电 （记者申佳平）近日，有网友通过人民网“领导留言板”反映，手机APP把开屏广告设置成摇晃手机即点击进入，用户易触发页面跳转，影响使用体验。工信部回复，要求主要互联网企业落实主体责任，合理设置开屏信息跳转方式，切实保障用户合法权。

“越来越多的手机APP把开屏广告设置成摇晃手机即点击进入，而实际使用中非常容易就进入广告、打开新的页面或者打开其他应用，严重影响使用体验。能不能出台相关政策，管理一下这种广告投放方式。”该网友表示。

工信部表示，前期针对APP开屏弹窗信息“关不掉”“乱跳转”问题，工业和信息化部进行了专项整治，目前主要互联网企业开屏信息“关不掉”基本解决，“乱跳转”误导用户问题发现率也大幅下降，治理取得积极成效。

“近期，发现部分企业采用‘摇一摇’‘扭一扭’作为跳转链接，用户在非知情自愿的情况下，仅轻微摇动或扭动即误导用户触发页面跳转，给广大用户带来了困扰。”工信部表示，对此，要求主要互联网企业落实主体责任，合理设置开屏信息跳转方式，切实保障用户合法权益。下一步将继续加强监督，强化提升用户感知，为广大群众营造更安全、更健康、更干净的APP应用环境。

(责编：申佳平、吕骞)
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