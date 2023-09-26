日前，福建省三明市将乐县的竹荪进入采收季节。种植户们趁着清晨的薄雾，在大棚中低头忙碌，对长势良好的竹荪进行采收。

种植户对刚采收好的竹荪进行分挑，准备烘烤。

种植户展示采下的竹荪。

近年来，将乐县依托得天独厚的自然优势，大力发展食用菌产业，并通过电商拓宽网络市场，促进农产品上行。2023年全县在白莲、南口、高唐等10个乡镇种植竹荪1200余亩，预计产值在2500万元左右，助力乡村产业发展。

薄雾散去，大棚中的竹荪长势良好。

种植户在大棚中采摘竹荪。

种植户把采摘好的竹荪分批装回加工基地。

据了解，竹荪营养丰富，香味浓郁，滋味鲜美，自古就是“草八珍”之一，因姿态优美被称为“雪裙仙子”“菌中皇后”。2015年，将乐竹荪获评全国农产品地理标志产品，入驻“山水将乐”县域公共品牌。

(责编：董童、高雷)

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