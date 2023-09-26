人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

福建省将乐县：“菌中皇后”绘出乡村好前景

2023年09月26日14:25 | 来源：人民网
小字号

日前，福建省三明市将乐县的竹荪进入采收季节。种植户们趁着清晨的薄雾，在大棚中低头忙碌，对长势良好的竹荪进行采收。

种植户对刚采收好的竹荪进行分挑，准备烘烤。

种植户展示采下的竹荪。

近年来，将乐县依托得天独厚的自然优势，大力发展食用菌产业，并通过电商拓宽网络市场，促进农产品上行。2023年全县在白莲、南口、高唐等10个乡镇种植竹荪1200余亩，预计产值在2500万元左右，助力乡村产业发展。

薄雾散去，大棚中的竹荪长势良好。

种植户在大棚中采摘竹荪。

种植户把采摘好的竹荪分批装回加工基地。

据了解，竹荪营养丰富，香味浓郁，滋味鲜美，自古就是“草八珍”之一，因姿态优美被称为“雪裙仙子”“菌中皇后”。2015年，将乐竹荪获评全国农产品地理标志产品，入驻“山水将乐”县域公共品牌。

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部回复人民网网友：收到骚扰电话可通过多种方式投诉、拒接
　　截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。 人民网北京9月26日电 （记者申佳平）“平均每天接到3-5次推销骚扰电话，平均每个月要接到好几十次，已经严重扰民了，影响公民的正常生活和工作。…
工信部回复人民网网友：要求互联网企业合理设置开屏信息跳转方式
　　截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。 人民网北京9月26日电 （记者申佳平）近日，有网友通过人民网“领导留言板”反映，手机APP把开屏广告设置成摇晃手机即点击进入，用户易触发页面跳转，影响使用体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部