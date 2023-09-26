原标题：备战中秋国庆双节 苏宁易购联合多品牌密集“上新”

中秋国庆假期即将开启，线下将迎来新一波客流高峰。为满足假日消费需求，苏宁易购联合方太、松下洗护、美菱等多个品牌发布系列家电新品。

近期，苏宁易购联合高端厨电品牌方太举行新品发布会，发布会上，集成烹饪中心Y系列油烟机、灶蒸烤、嵌入式洗碗机新品亮相。该系列产品实现了新集成、新科技、新体验和新美学的全面融合，在功能、风格上能够为用户带来全新的体验，将敞开式厨房变成了体验高品质烹饪生活的新空间，而且真正解决了用户几大痛点，包括厨房敞开带来的空气健康和洁净问题、烹饪电器多导致的厨房无序问题、下柜的电器产品普遍带明把手和体感不友好等问题，满足了用户对于健康、美学、高效和专业等多方面的追求。

苏宁易购与松下洗护推出的“纤镜”系列新品则搭载了净水洗、黄金正反烘、纳诺怡护理、定制香氛系统等核心黑科技，珍贵衣物也可放心机洗。针对下沉市场需求，双方在联合开启“松下洗护节”的同时，推出“宁净”系列定制新品，该系列搭载智能节能技术，可根据衣物类型和污渍程度自动调整洗涤参数，具备羊毛洗认证、羽绒服洗、除螨洗等强大洗涤能力。

在苏宁易购与美菱联合举办的“512新品发布会”上，双方推出了512WPBZ零嵌冰箱，该产品拥有0.1度精准变频、ADF+负离子净味抗菌、MLS多谱养鲜等多种功能，通过“零嵌、分层送风、养鲜控湿、ADF+负离子抗菌净味、冷冻全空间净化”等核心技术。

此外，苏宁易购还上新了美的无烟感烟机、西门子极净魔盒洗碗机、苏泊尔炒菜机C30TS88等系列新品，满足用户对新品、优品的换新需求。其中，为提升用户新品消费体验，苏宁易购和西门子共同推出洗碗机免费改造服务，包含上门设计、配送上门、上门安装、橱柜改造、进排水开孔、指导使用、洗涤产品试用套装、漏水保障等八大免费服务。

据悉，为满足消费者节前选购、双节置家需求，9月22日起，苏宁易购提前释价，开启覆盖双线的中秋国庆双节大促。活动期间，苏宁易购全国门店“家电5折起”，并推出全屋装修设计方案免费领、新房精装“5折样板间”、定家电“阳台厨房局改免费”等家装服务权益，打造“好物低价，一站置家”体验。

苏宁易购在线上推出双节“早鸟计划”，可领1000元大额家电套购券、500元家装补贴券，可享家电换新至高补25%及多类多折优惠，并叠加超级单品每千减百、至高24期分期免息、30天包退365天包换，满足“早买、安心”的节前消费需求。

(责编：董童、李源)

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