原标题：京投发展TOD新课题：持续探索无限美好、无界成长、无尽体验的生活方式

9月22日，中国城市轨道交通TOD发展大会“无界创新 共同成长”专题会在无锡举行。中国城市轨道交通协会会长张燕友在开场致辞中指出，TOD模式（以公共交通为导向的发展模式）导向下的区域和城市开发将更加强化产业引入、城市空间资源分配、产城融合、跨界合作，更加关注人文关怀，多维度、多层次切实满足用户的多元需求，营造TOD模式下全新生活场景和生活方式。

城市高质量发展的时代背景下，TOD发展呈现怎样的新特点和新趋势，又面临哪些破局难点？在京投发展总裁高一轩看来，当前，TOD开发的技术和经验门槛不再是决定性因素，持续探索无限美好、无界成长、无尽体验的生活方式，成为TOD发展新课题。

专题会上，来自房地产开发、城轨公司、建筑设计、智慧科技、新消费等领域的专家代表，围绕“无界创新 共同成长”这一主题，给出了各自的观点与答案。

“京投发展在檀谷进行了资源整合和场景孵化，实现了更好的生活场景、人文场景和业态场景，这些资源和场景目前已经向我们的TOD项目进行赋能。”高一轩表示，通过吸引志同道合的人自由连接，可以不断拓展美好生活的边界。

高一轩认为，无界创新对TOD很重要，是京投发展向TOD赋能的精神起点。

对于TOD开发创新，无锡地铁置业董事长潘清认为，TOD本质是要把边界开放，跟城市进行对话，跟周边功能进行连接，才能真正体现TOD规划建设的核心价值。“强化以人为本的核心诉求，进一步打造生态社区、低碳社区和智慧社区、健康社区，形成全生命周期的幸福共同体。”潘清说。

在分享了模糊站城边界的一体化设计生动案例后，Aedas执行董事梁志华表示，建轨道就是建城市，希望通过TOD开发模糊站城的边界，实现往来无碍、站城归一的目的和愿景。

而在减振降噪助力TOD高质量发展、智慧服务助力TOD互联互通方面，九州一轨、苏州华启智能科技股份有限公司分别给出了基于自身经验的新答案：通过技术手段最大限度挖掘TOD开发价值，营造安静宜居生活环境；将乘客服务与TOD运营进行一体化设计，与城市更新同步，与业态发展同步，与社区同呼吸，打造TOD发展的美丽风景线。

京投发展将更强的商业孵化能力、产业运营能力和城市服务能力，在TOD开发中得以实施和验证，进而形成用户共创下的TOD样式。

无锡愉樾天成充分发挥中瑞生态城标杆项目的站位优势，通过规划超级生态公园、落地公园+街区+展厅+剧场融合场景等深化生态和城市界面创新；同时打造跨界商业品牌“小站公园STATION PARK”，持续深化跨界共创，持续践行“无界创新、共同成长”。

作为京投发展商业新物种，无锡小站公园定位为“美好生活博物馆”，以“艺术、生态、社交、智慧”为标签，以缔造美好幸福生活方式为理念，项目突破性的以多元场景承载业态创新，打造“艺术魔方、生态山谷、微醺街市、光影空间”四大主题空间，围绕25-40岁城市中产不断迭代的情感社交需求，以体验型品牌提供社交空间，以社群型品牌增强会员粘性，集结“调性餐饮、精致生活、创意跨界”等创新业态，旨在打造精致、格调的美好生活空间。

从西华府、琨御府、公园悦府，到岚山、愉樾天成、北熙区、森与天成，从技术经验时代构建城市-地铁-市民利益共同体，到产品主义时代以理念进化驱动产品迭代升级，再到用户主义时代建立与用户同频共好的生活方式共同体，探索共建更为高级的精神共同体，京投发展未曾停止过创新的脚步，在快与慢之间持续进化效率与幸福兼得的生活样式，更好回应人与城市的和谐共生。

(责编：曹淼、李源)

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