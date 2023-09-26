原标题：《新型电力系统与新型能源体系》首发 助力能源电力高质量发展

9月26日，《新型电力系统与新型能源体系》首发仪式在北京举行。本书结合能源电力行业实际，分析了新型电力系统与新型能源体系之间的关系，阐述了以新型电力系统推动建设新型能源体系的路径。

本书是国内外首部关于新型电力系统与新型能源体系的基础理论研究著作，由国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安主编，中国电力出版社出版发行。

《新型电力系统与新型能源体系》一书提出，要立足我国能源资源禀赋，适应能耗双控逐步转向碳排放双控的新要求，坚持清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力，统筹发展与安全、统筹保供与转型，依托电力系统高质量发展推动能源高质量发展。

构建新型电力系统是一项极具挑战性、开创性的系统工程，没有现成的经验可以借鉴，需要依托国家创新体系，强化企业创新主体地位，探索创新组织体系，提升体系化攻关能力，深入开展新型电力系统“五大创新”，汇聚起能源电力行业高质量发展的强劲动力。

《新型电力系统与新型能源体系》一书的出版发行，有助于社会各界更好地了解新型电力系统和新型能源体系，有助于能源电力行业更好地把握“双碳”目标下的未来发展趋势，是能源电力行业发展的标志性事件。

有关院士专家、国家研究机构、能源电力企业、行业协会、新型电力系统技术创新联盟校方代表参加了首发仪式。

国家电网公司表示将以此次书籍首发为契机，与各方携手，聚焦保障电力安全可靠供应，持续提升系统灵活调节能力、安全承载能力、应急保供能力，为中国式现代化赋动能作贡献。（记者 郑欣）

(责编：董童、李源)

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