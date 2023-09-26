人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《新型电力系统与新型能源体系》首发 助力能源电力高质量发展

2023年09月26日15:39 | 来源：中国日报
小字号

原标题：《新型电力系统与新型能源体系》首发 助力能源电力高质量发展

　　9月26日，《新型电力系统与新型能源体系》首发仪式在北京举行。本书结合能源电力行业实际，分析了新型电力系统与新型能源体系之间的关系，阐述了以新型电力系统推动建设新型能源体系的路径。

　　本书是国内外首部关于新型电力系统与新型能源体系的基础理论研究著作，由国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安主编，中国电力出版社出版发行。

　　《新型电力系统与新型能源体系》一书提出，要立足我国能源资源禀赋，适应能耗双控逐步转向碳排放双控的新要求，坚持清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力，统筹发展与安全、统筹保供与转型，依托电力系统高质量发展推动能源高质量发展。

　　构建新型电力系统是一项极具挑战性、开创性的系统工程，没有现成的经验可以借鉴，需要依托国家创新体系，强化企业创新主体地位，探索创新组织体系，提升体系化攻关能力，深入开展新型电力系统“五大创新”，汇聚起能源电力行业高质量发展的强劲动力。

　　《新型电力系统与新型能源体系》一书的出版发行，有助于社会各界更好地了解新型电力系统和新型能源体系，有助于能源电力行业更好地把握“双碳”目标下的未来发展趋势，是能源电力行业发展的标志性事件。

　　有关院士专家、国家研究机构、能源电力企业、行业协会、新型电力系统技术创新联盟校方代表参加了首发仪式。

　　国家电网公司表示将以此次书籍首发为契机，与各方携手，聚焦保障电力安全可靠供应，持续提升系统灵活调节能力、安全承载能力、应急保供能力，为中国式现代化赋动能作贡献。（记者 郑欣）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部回复人民网网友：收到骚扰电话可通过多种方式投诉、拒接
　　截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。 人民网北京9月26日电 （记者申佳平）“平均每天接到3-5次推销骚扰电话，平均每个月要接到好几十次，已经严重扰民了，影响公民的正常生活和工作。…
工信部回复人民网网友：要求互联网企业合理设置开屏信息跳转方式
　　截图为网友在人民网“领导留言板”留言并得到工信部回复。 人民网北京9月26日电 （记者申佳平）近日，有网友通过人民网“领导留言板”反映，手机APP把开屏广告设置成摇晃手机即点击进入，用户易触发页面跳转，影响使用体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部