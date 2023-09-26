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治理电视“套娃”收费和操作复杂工作推动用户看电视更简单、更舒心

2023年09月26日15:59 | 来源：新华社
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　　记者9月26日从国家广播电视总局获悉，治理电视“套娃”收费和操作复杂工作开展一个多月以来，试点地区多措并举推动治理工作取得良好成效，让老百姓看电视更简单、更舒心。

　　如何让用户更加便捷地“开机看直播”，是治理电视操作复杂的重点。有用户曾做过统计，开机后想进入直播频道，最多需要操作11步。现在，在很多试点地区，“开机看直播”已经变成现实。

　　例如，北京已有500多万歌华有线用户实现“开机看直播”。浙江华数传媒公司基本完成4K智能终端、高清终端产品的设计和开发定版工作，开机20秒无操作自动进入全屏直播界面。上海、广东、山东累计升级近500万存量终端，实现“开机看直播”。

　　收费包多、收费主体多、收费不透明等问题，是群众反映的电视“套娃”收费问题所在。据悉，治理工作开展以来，电视收费包少了，免费专区多了，用户的收看体验也得到明显提升。

　　在湖南，中国广电湖南公司上线免费内容专区，助力银发族实现“看电视自由”；在上海，上海移动IPTV对收费页面进行优化，为收费节目标记明显标识，增加了单片付费专区入口、免费专区入口以及频道直播回看入口……

　　记者了解到，有关部门在下大力气治理电视“套娃”收费和操作复杂问题的同时，也注重加大优质节目供给。在即将到来的中秋、国庆假期，有关部门将统筹协调全国广播电视台提供多样化、高质量的荧屏内容，丰富假日视听体验。（记者 王鹏）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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