原标题：科技桔橙、低碳蔬菜 西南等地20支研究生团队较量“强农之术”

9月24日，“中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛之‘拼多多杯’第二届科技小院大赛”首场区赛在重庆市西南大学校园内举行，来自西南五省、市、自治区、两广及青海的20支科技小院队伍参加现场比拼，切磋兴农之术。最终，重庆铜梁蔬菜科技小院种菜有方大队、云南褚橙科技小院“橙”风破浪队、广西兴宁富凤鸡科技小院飞禽万里队获得该赛区的一等奖。

科技小院自2009年在河北省曲周县首创，15年间，已进驻全国千余个村庄。2020年，科技小院首次引入赛事机制，希望以赛促研，交流推选科技强农优秀案例，推动全国科技小院创新创业并可持续发展。自农业起家的拼多多深度认同科技小院在人才培养、科技创新、社会服务等方面发挥的巨大作用，积极支持科技小院打造赛事IP。今年是拼多多第二次作为赛事支持方，助力高校学子兴农强农建新功。

本届大赛以“解民生、治学问”为主题，面向全国各高校科技小院团队，评比过去一年深入农业、农村一线，针对生产、生活实际问题，通过科技创新、应用创新、产业创新等方式助力乡村振兴所取得的丰硕成果。

“一人一狗一小院，虽然有些清苦，但我们会继续扎根小院，努力提高农民收益，同时也争取在国赛中拿到更好的成绩。”重庆铜梁蔬菜科技小院负责人申小歌表示。

“科技创新是现代农业的出路，而核心是科研人才，同学们把课堂搬到田间地头，边学习边实践，不仅帮农民解决了实际问题，也储备了自身技能、提高了科研水平。”拼多多相关负责人表示，平台长期深度支持农业科技创新与普惠。支持科技小院赛事，不仅是为全国农业专业人才提供展示与交流的平台，还希望与优秀团队深化合作，助力先进技术下沉、科研成果转化以及优质农产品的产销对接。

五大赛区近百支队伍参与角逐

自7月初启动报名，本届科技小院大赛共收到来自全国28个省、直辖市或自治区的63个研究生培养单位的257支队伍提交的报名信息。经专家统一评审，共有96支队伍入围区赛。根据赛制，大赛分为区赛与决赛，设置重庆、山东、陕西、吉林、福建五大赛区，参赛团队可就近报名参赛，通过路演答辩与科研成果展示的形式，争夺晋级全国总决赛的名额。目前，除吉林赛区仅16支队伍入围，其余赛区均有20支团队参与角逐。

在刚刚结束的重庆赛区，参赛队员最多提及的是，一年之中要在科技小院驻扎330天以上，让他们更加贴近农村、农民和土地，将所学知识用在田间地头，为当地农户提供切实的帮助。

丹棱桔橙科技小院的工作方向是构建、推广丹棱产前、产中、产后柑橘绿色生产链条。张丽君进入该小院前，从未到过农村，甚至不知道橙子树有多高。当地老年人居多，每次走访老乡，张丽君总会被拉着聊好几个小时。如今，她不仅熟悉当地风貌物产，连方言也能听懂不少。

“当地农户觉得我们是大学生，在种植过程中遇到任何问题都跑来问我们。一开始我们经验少，为了不能辜负老乡的信任，只能不停地在网上查资料，给老师打电话咨询，尽最大努力解决他们的问题。”铜梁蔬菜科技小院负责人申小歌说。

通过大量的走访调研，铜梁蔬菜科技小院从蔬菜“两化”育苗、种植过程中的绿色智能施肥、尾菜资源化利用等多方面入手，研发了全生育期的绿色低碳蔬菜生菜技术。“最终，我们实现了蔬菜种植过程中化肥农药使用减少、蔬菜单产量和经济效益提高”。目前，铜梁科技小院技术服务推广规模已达万亩，绿色减排效果显著。

“重庆区赛的参赛项目覆盖了西南地区蔬菜、柑橘、茶叶种植以及自然环境保护各个方面。在解决农业发展实际问题的同时，也推动了科研成果不断创新。”西南大学资源环境学院副教授王孝忠表示，20支参赛队伍各有特色，每一项成果中都包含着他们对于乡村振兴和农业绿色发展的独到见解。

经过一天的较量，西南大学的重庆铜梁蔬菜科技小院、中国农业大学的云南褚橙科技小院、广西大学的广西兴宁富凤鸡科技小院摘得一等奖。而二等奖则被有机循环与有机农业科技小院洱海流域绿色高值农业创新队、四川丹棱桔橙科技小院丑丑柑队、贵州湄潭茶叶科技小院遵义红队收入囊中。

拼多多助力科技小院成果全国推广

值得注意的是，本次重庆区赛，拼多多支持建设的贵州省毕节市七星关区龙凤科技小院也入围并获得优秀奖。自2021年3月成立至今，结合撒拉溪镇和周边地区实际情况，龙凤科技小院帮助引进经济价值高且适宜地区种植的刺梨、马铃薯等新品种，同时引入刺梨微肥（硼肥）施用技术、刺梨丛生枝修剪技术、马铃薯病虫害防治技术、马铃薯良种技术等5项以上种植新技术。

除了积极支持科技小院赛事及科技小院建设，作为国内最大的农产品上行平台，拼多多不断加大投入，加快农业科研成果从样品到产品到爆品的转化，助力农业科技成果有效对接国内大市场。

以丹棱桔橙科技小院重点研究的品种之一爱媛38号为例，它被大家所熟知的名字是“果冻橙”。在拼多多上，丹棱果冻橙几乎每个产季都稳居平台“橙子排行榜”前三。此前疫情期间，拼多多还连续两年与四川丹橙果业合作，以直播的形式带动果冻橙、不知火等桔橙产品的销售，助力农户增收。

张丽君说，在丹棱，科技小院地处偏僻，到县城吃饭骑电动车也要半个小时，虽然生活有些“苦闷”，但当她发现很多农户在拼多多上销售自己教给他们的技术种出来的橘子，贴补家用时，“还是非常感动的”。

有厂家慕名来到丹棱，点名用桔橙科技小院提供技术加持的橘子做原料酿成果酒，“因为口感很甜”。在比赛现场，张丽君的团队带来了丹棱桔橙酿造的果酒，“甘甜、清爽，很受女生们的喜欢”。这款果酒目前正在拼多多上参与中秋大促。

申小歌感同身受。在铜梁，每次申小歌所在的铜梁蔬菜团队研发出新的绿色肥料，取得显著效果之后，就会给当地人做大量培训，推广使用。据统计，相关技术覆盖的万亩蔬菜已经实现增产1041吨，增收343万元。

“这些蔬菜完全不愁销路。很多菜农会统一通过多多买菜平台销售。”看到这些绿色蔬菜被一车车地拉到各个城市，端上消费者的餐桌，申小歌觉得自己找到了进村读研的意义。

“学生们的青春选择与汗水付出让我们感动。我们将继续发挥平台产销对接的优势、深化与各地科技小院的合作，在新农人技能培训、地域土特产上行、乡村振兴等方面发挥更大的作用。”拼多多相关负责人表示。

今年以来，拼多多拥抱高质量发展，农业是其发展转型的重要立足点。为深度参与农业科技创新，上半年，拼多多不仅成功举办第三届“多多农研科技大赛”决赛；宣布向中国农业大学捐赠1亿元，支持学校围绕国家重大战略需求，在强化基础研究和农业关键核心技术攻关方面进行积极探索；还聘任全球顶级农业高校荷兰瓦赫宁根大学毒理学系主任Ivonne Rietjens担任独立董事，助力农业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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