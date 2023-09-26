原标题：全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”下水

9月25日，记者从国家能源集团获悉，该集团龙源电力开发建设的全球首个漂浮式风渔融合项目“国能共享号”平台近日在浙江舟山成功下水，拖航驶向项目场址福建平潭，为项目如期建成投产奠定基础。

该项目是深远海漂浮式风电与渔业养殖一体化设计概念在世界范围内的首次创新实践，其中漂浮式基础设计建造是项目关键环节。自项目立项实施以来，国家能源集团龙源电力联合设计施工单位以及国内知名高校建立浮式基础设计研发团队，综合分析适用海域、水动力性能、结构性能、设计建造安装等因素，经过多轮仿真模拟和设计优化，探索形成了一种适合我国海域的漂浮式基础型式，并进行了缩尺模型水池实验，通过模拟200个高度还原的工况，全面检验了关键性能参数的准确性。目前，项目平台设计已获得中国船级社原则性批准（AIP）证书，设计成果通过中国船级社、挪威船级社等业内专业机构审查验证，平台已完成建设并圆满完成倾斜试验，塔筒设备监造完成。

此次成功下水拖航，标志着项目开发建设进入新阶段。建成投产后，将填补漂浮式海上风电领域的行业空白，助力海洋经济融合发展模式向深海挺进。

(责编：董童、李源)

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