原标题：舒福德智能床线下突破50店 打造智能睡眠场景营销新范式

近日，舒福德智能床联合中德制造业研修院，携手经济学、制造业、睡眠健康领域权威专家于北京金源居然之家店举办中国“新智造”看见“新睡眠”——舒福德智能床50店同庆活动。会后，麒盛科技总经理黄小卫受邀参加多家媒体采访，就舒福德品牌战略定位、渠道布局、科学研发以及全民睡眠健康等方面展开了深入探讨。

抢占智能睡眠风口 舒福德领跑千亿睡眠新赛道

如今人们对于睡眠品质的要求越来越高，从睡眠经济的角度上看，去年市场规模已突破4000亿元。麒盛科技总经理黄小卫表示，在中国，智能床这一新品类目前正处于打开消费者心智的初级阶段。舒福德母公司麒盛科技很早便开始布局中国市场，但当时国内消费者对于智能床的认知十分有限，专注于智能床技术研发的企业也微乎其微。

舒福德品牌自成立以来一直专注睡眠领域，以智能科技解决睡眠问题为己任。“在智能床这个新赛道，中国仍有很大增量。”黄小卫认为，中国智能床市场容量十分广阔，在亚洲消费市场尤其是东南亚等地区，仍具有较大消费潜力，但同时也需要较长的市场准备时间。对智能床而言，消费者在做购买决策的过程中用户体验尤为重要。在智能床国内渠道布局方面，舒福德并没有走传统家居企业的老路，而是开启全渠道拓展新模式，走线上线下融合的新零售路线。

自年初以来，舒福德智能床在线下终端拓展方面持续发力。4月份，舒福德迎来了全国首店北京店开业，整体上看舒福德北京门店的进店体验率高达81.7%，体验转化率为41.8%。截止到今年9月份，舒福德线下门店突破50家，在全国范围内开启了智能床场景营销的加速模式，以优质供给引领智能家居消费，带领中国睡眠行业进入数字化时代。

中国“新智造” 智能床全球隐形冠军

家居行业是十分重要的民生行业，工信部今年指出，家居消费成为仅次于汽车消费的家庭第二大支出，也是满足人民美好生活需要的重要载体。在消费升级的过程中，科技无疑是最关键的因素。舒福德是全球开创智能床品类的企业，经过18年的积淀，今年7月份舒福德智能床全球销量突破了1000万张。

新技术的创新与突破会带来新的发展机遇。麒盛科技总经理黄小卫认为，技术是为人服务的，应当围绕消费者痛点解决问题，并不是为了吸引眼球而技术。技术创新必须要深入到消费者生活中才能挖掘出真实的需求，在生活场景中创造智能家居的真正价值才能真正提升人们的生活品质。

智能家居产品不仅能反映出人民的生活品质，同时也关乎整个产业的发展质量。其实早在2013年舒福德便开始自主研发智能床核心技术——非接触式传感器，10年间为了满足用户对睡眠场景的多样化需求，舒福德不断升级助眠功能，基于睡眠环境与睡眠健康，将传感技术、AI智能与大数据算法有机结合，为用户提供全套科学的睡眠解决方案，以“一键入眠”为核心服务全年龄段睡眠人群，为用户解决睡不着、睡不好、睡得不健康等问题，提升身心健康整体水平。同时将助眠效果可视化，让用户通过数据了解到自身的睡眠健康状况，无疑是舒福德所倡导的“新睡眠”的题中之义。

“新睡眠”创造“新体验” 守护国人睡眠健康

人的一生中睡眠时间占据了三分之一以上的时间，关乎身体健康和生活质量。但在快节奏的生活方式下，国人的整体睡眠健康状况堪忧。大众不仅对睡眠健康存在不同程度的忽视，同时也越来越难获得深度睡眠。

在接受采访时黄小卫总经理表示，睡眠是值得深入研究的一门学科，对于整个人类的未来都具有积极意义，舒福德也将在睡眠科技研发方面持续发力。用户可以在每一家舒福德智能床门店都能进行睡眠健康的检测和深度体验，找到最属于自己的助眠方式。

2022年，舒福德率先提出“新睡眠”理念，通过数字化、智能化守护国人睡眠健康。今年来，舒福德进一步发起“全民睡眠健康计划”，在全国各地巡回举办睡眠健康活动，邀请国内权威睡眠健康专家为广大群众普及睡眠健康知识，为提升全民睡眠健康意识持续发声。同时舒福德与嘉兴市政府合作打造“中国睡谷”，聚合三位院士的专家团队及五大睡眠研究学会组建睡眠科学院，形成科研集聚效应，为科学睡眠解决方案提供智力支持和技术保障。

舒福德将秉承产业革新的理念和匠心精神，在睡眠领域持续深度钻研，引领产业不断迭代升级。

(责编：曹淼、李源)

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