人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，中秋、国庆假期将至，大兴机场旅客吞吐量将呈现增长态势，旅客出行以旅游、探亲、团队出行为主。

数据显示，9月29日-10月6日，大兴机场预计运送旅客96.93万人次，日均进出港旅客量达12.12万人次，9月29日为高峰日，预计达14.41万人次。

航空运力方面，东航昆明、重庆、海口等多条热门航线都将以宽体机执飞，南航汕头、常德、桂林、赣州等航线将增加班次，中联航将加密伊春、阿尔山、长白山等航线，充分满足旅客出行需要。

国际方面，首尔、大阪及新加坡成为热门出行目的地。国庆节前，大兴机场安检柜台、问询柜台纷纷插起了红旗，营造出浓厚的节日氛围；中秋节当天，旅客可以在问询柜台、值机柜台领取写有祝福语的心型玻璃瓶，收藏来自大兴机场的祝福。

在交通保障方面，假期期间，大兴机场多种交通保障措施齐发力。地铁大兴机场线（机场-市区方向）协同市内地铁延时计划，在9月29日，10月5日、6日延长运营时间至晚24时；机场巴士房山线、通州线增加发车班次，末班时间分别延长至0:15、02:15；草桥城市航站楼延长运营时段为早7点至晚8点。廊坊、固安城市航站楼制作交通信息告示牌，及时向旅客传达最新路况时间信息。同时，大兴机场充分协调储备出租车、网约车运力。如您选择自驾，且停车时间超过8小时，可将车辆停放至P3停车楼享受长停优惠，如误停在计时停车区（P1、P2）超过8小时，可以联系工作人员申请按长时停车收费标准进行计费，每车限一次。

此外，大兴机场在航站楼入口、问讯柜台、人工值机柜台、指廊入口均放置了“爱心服务自助箱”，配有“爱心手环”和“使用手卡”。其中，首次来大兴机场乘机的旅客进入航站楼后可以领取橙色爱心手环，您的登机牌将会被贴上“首乘”标示贴纸，在问询、值机、安检、登机流程中，工作人员会主动识别并提供帮助。

着急赶飞机的旅客可以领取绿色急客手环，工作人员识别后会联动各相关岗位，做好“接力”保障。

老年旅客服务方面，习惯讲方言的老年旅客可以通过拨打96158机场服务热线等方式提前预约大兴机场“兴心相印”爱心陪伴服务，工作人员会优先安排“老乡”为您服务。

(责编：罗知之、章斐然)

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