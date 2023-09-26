人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）今年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天。“综合考虑假期交通出行规律、假期时长、天气情况、亚运会观赛等因素，预计今年中秋、国庆假期客流出行流量比较大。”对此，交通运输部运输服务司负责人王绣春表示，预计假期期间探亲流、旅游流将高位叠加，跨区域中长距离出行需求将明显增加。全社会人员流动量、营业性客运量与2022年同期相比，都有比较大幅度的增长。

作为旅客主要出行方式之一，我国民航也迎来了客流高峰。记者从首都机场获悉，中秋、国庆期间预计运送旅客约133万人次，日均16.62万人次；共保障航班8859架次，日均1107架次。

旅客在柜台排队办理值机。人民网记者 乔雪峰摄

首都机场运行控制中心运行高级经理谢悦表示，假期期间，首都机场航班及客流最高峰将出现在9月29日，当天客流量约18.62万人次，起降航班架次为1194架次。返程高峰将出现在10月6日，当天客流量约18.16万人次，起降航班架次为1151架次。

首都机场航空业务部航空发展主管石萌萌接受记者采访时表示，首都机场国内航空市场呈稳步增长态势，目前港澳台地区航班日均超过30架次。国际航空市场方面，首都机场国际航点已达到73个，覆盖五大洲共47个国家，国际航班日均超过130架次，洲际航线超过35条，位居国内机场首位。

石萌萌进一步表示，为了更好地丰富旅客出行选择，首都机场联合四川航空、成都双流机场、拉萨市旅游发展局于近日共同打造2条进藏通程航班。同时，川航在9月23日复航北京-乌鲁木齐直飞航线，每日往返两班；国航在9月28日将复航北京-冲绳航线。整体而言，

此外，为了给旅客营造浓郁的节日氛围，首都机场在2号和3号航站楼楼内倾情打造以金色和红色为主色调的“星光璀璨·照耀万家”主题节日景观，并在航站楼楼前等重点部位精心布置立体花坛。首都机场还在爱心休息区推出旅客可共同参与的花灯、挂饰、DIY玻璃花瓶制作等手工活动，多维度丰富进出港旅客的出行体验。

与此同时，首都机场还针对老年、轮椅旅客、孕妇、无人陪儿童等特殊群体旅客，及时做好相关人员和设备的调配，开展爱心陪伴服务、轮椅服务、爱心休息区、爱心百宝箱等服务举措。升级冬衣寄存服务，旅客可通过航站楼内任意问讯柜台进行寄存。深化“首爱归物”服务功能，建立大使柜台与失物招领联动，方便旅客证件类失物返还。

旅客抵离方面，首都机场将根据客流情况，适当增加机场大巴发车频次，做好出租车站调度工作。同时，进一步优化旅客乘坐网约车的出行体验，于9月25日在首都机场2号停车楼全新试运行网约车专区，并在上客区临近的商业街提供餐饮、便利等多元服务，为网约车旅客提供良好的候车环境。

乘机过检方面，不少旅客会在出行时携带大闸蟹、月饼等礼盒，首都机场提示旅客需确认礼盒内是否配有金属餐具或液态物品等乘机禁限品，以便提前办理托运或进行其他相应处理，保证出行畅通无阻。而大闸蟹等“鲜、活、易腐”物品，应提前与所乘航空公司联系了解相关规定，避免不必要的损失。

同时，为确保航空安全，旅客在托运行李中严禁携带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。其中，酒精体积百分含量在70%及以下的酒精类消毒剂只能托运且每瓶不得超过500ml，水银体温计必须放置在保护盒内进行托运，不可随身携带。

(责编：罗知之、章斐然)

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