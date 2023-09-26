人民网记者 申亚欣 杨倩

“我在这里学习中文有两年多，学习汉语的同时，我还了解了中国的茶艺、剪纸和书法。”在俄罗斯莫斯科的“你好吗”汉语学校，12岁的丹尼尔向记者讲述着学习中文的经历。

这所由中俄人文合作发展中心开办的汉语学校，每年吸引着上千名俄罗斯青少年学习中国文化。

“汉语学校开设的第一年，只有10个学员。近年来，两国的文化交流越来越多，学员也越来越多。有的大学生为了更好的发展，也会来这里学习中文和中国文化。”中俄人文合作发展中心合作交流处处长阿列克·桑科向记者介绍。

“孩子们听说了中国，就想知道中国在发生什么。” 阿列克·桑科说，现在的孩子们比10年前更加了解中国。

俄罗斯青少年在“你好吗”汉语学校学习中国书法。受访者供图

中俄人文合作发展中心主席尹斌作为曾经的留俄学生，毕业后就一直致力于两国文化的交流与合作。他谈到，学习中国语言和文化成为受到越来越多俄罗斯年轻人的选择。“今年暑假期间，中心组织俄罗斯青少年夏令营到山东游学，学生们更深切感受到中国文化的魅力。”

尹斌表示，中心设有各类中国文化讲座和展览，接下来还将举办文艺演出等活动，努力“讲好中国故事”，为进一步促进中俄科教人文领域合作贡献自己的力量。

伴随着俄罗斯青少年学习中文的热情提升，不少人成为“一带一路”上文化小使者，传播着中国文化，加深着两国人民的友谊。

中俄人文合作发展中心主席尹斌接受人民网记者采访。人民网记者 马天翼摄

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