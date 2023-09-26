人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一带一路 大道同行

学说中国话 共话“丝路情”

人民网记者 申亚欣 杨倩
2023年09月26日19:27 | 来源：人民网
小字号

“我在这里学习中文有两年多，学习汉语的同时，我还了解了中国的茶艺、剪纸和书法。”在俄罗斯莫斯科的“你好吗”汉语学校，12岁的丹尼尔向记者讲述着学习中文的经历。

这所由中俄人文合作发展中心开办的汉语学校，每年吸引着上千名俄罗斯青少年学习中国文化。

“汉语学校开设的第一年，只有10个学员。近年来，两国的文化交流越来越多，学员也越来越多。有的大学生为了更好的发展，也会来这里学习中文和中国文化。”中俄人文合作发展中心合作交流处处长阿列克·桑科向记者介绍。

“孩子们听说了中国，就想知道中国在发生什么。” 阿列克·桑科说，现在的孩子们比10年前更加了解中国。

俄罗斯青少年在“你好吗”汉语学校学习中国书法。受访者供图

俄罗斯青少年在“你好吗”汉语学校学习中国书法。受访者供图

中俄人文合作发展中心主席尹斌作为曾经的留俄学生，毕业后就一直致力于两国文化的交流与合作。他谈到，学习中国语言和文化成为受到越来越多俄罗斯年轻人的选择。“今年暑假期间，中心组织俄罗斯青少年夏令营到山东游学，学生们更深切感受到中国文化的魅力。”

尹斌表示，中心设有各类中国文化讲座和展览，接下来还将举办文艺演出等活动，努力“讲好中国故事”，为进一步促进中俄科教人文领域合作贡献自己的力量。

伴随着俄罗斯青少年学习中文的热情提升，不少人成为“一带一路”上文化小使者，传播着中国文化，加深着两国人民的友谊。

中俄人文合作发展中心主席尹斌接受人民网记者采访。人民网记者 马天翼摄

中俄人文合作发展中心主席尹斌接受人民网记者采访。人民网记者 马天翼摄

(责编：申佳平、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第七届全国国有林场职业技能竞赛成功举办
　　竞赛现场。图片来源：国家林业和草原局 人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）据国家林业和草原局消息，第七届全国国有林场职业技能竞赛在吉林省蛟河市成功举办。…
学说中国话 共话“丝路情”
　　“我在这里学习中文有两年多，学习汉语的同时，我还了解了中国的茶艺、剪纸和书法。”在俄罗斯莫斯科的“你好吗”汉语学校，12岁的丹尼尔向记者讲述着学习中文的经历。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部