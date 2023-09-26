工业和信息化部等五部门印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》
2023年09月26日21:08 | 来源：新华网
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新华社北京9月26日电 记者26日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、应急管理部近日联合印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》，提出力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。
计划指出，力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。聚焦重点应用场景，攻克一批关键核心技术，推广一批具有较高技术水平和显著应用成效的安全应急装备，形成10家以上具有国际竞争力的龙头企业、50家以上具有核心技术优势的重点骨干企业，涌现一批制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，培育50家左右国家安全应急产业示范基地（含创建单位），打造竞争力强的安全应急装备先进制造业集群。
计划要求，聚焦地震和地质灾害、洪水灾害、城市内涝灾害、冰雪灾害、森林草原火灾、城市特殊场景火灾、危化品安全事故、矿山（隧道）安全事故、紧急生命救护、家庭应急等场景应用的重点安全应急装备，强化核心技术攻关及推广应用，加强先进适用安全应急装备供给，提高灾害事故防控和应急救援处置能力。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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