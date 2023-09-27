本报记者 张一琪

随着数字技术的不断发展，传统乡村迎来了新的机遇。多地通过数字赋能，加快乡村经济、文化、生态建设，有效推进乡村治理，推动乡村振兴走深走实。

传统村落有了“数字档案”

过去，依靠手绘或者照片的形式才能将村落的景致、民房民居等记录下来。如今，依靠数字技术，清晰可见村落中的传统建筑，精度可以达到2厘米。

门头沟区是北京市首个全国传统村落集中连片保护利用示范区。为更好地推动传统村落保护，多名专家带着助手、学生前往村中，运用无人机倾斜摄影、三维激光扫描等技术，对村落的整体风貌、院落建筑细部等信息进行全方位采集。

在“门头沟区传统村落文化遗产数字平台”上，爨底下村的全貌十分逼真，村落依山而建，建筑错落有致，透露着浓厚的文化和生活气息。

不仅如此，专家团队还在部分乡村开展口述史研究，通过录音、视频、照片、文字等，全方位记录乡村的文化记忆、乡村故事、村民期盼。

在古村落的保护过程中，涉及开发利用、农房修缮补偿等诸多问题，数字技术也可在其中发挥关键作用。通过现场测绘、入户访谈和影像采集等，一个农房修缮改造奖补资料库建立起来。

有了资料库，设计师可以查询村落的整体情况，各家的基本情况，为设计提供相关依据；政府工作人员可在线审批、管理、监督农房修缮情况；村民可在线申请农房修缮奖补。可谓一举三得。

门头沟区委农工委书记、农业农村局局长李文凯表示，搭建相关数字平台，可实现对农房修缮改造奖补的辅助功能，以及对传统村落影像、地理信息数据与场景的数字化档案管理功能。

水稻“云种植”拓宽销路

走进浙江省杭州市余杭区永安村，放眼望去，是成片的稻田。长长的木板游步道穿梭其间，虫鸣与稻浪声相叠，让人流连忘返。

永安村拥有悠久的水稻种植历史，近年来，随着乡村振兴的不断深入，围绕水稻，结合着数字技术，这里的村民有了新的致富路——水稻认养。

村外的人，谁对水稻种植有兴趣，就可以认养一亩水稻，等到收获，这亩水稻出产的稻米就会送到认养人手中。认养人还可以随时来村里查看自己认养水稻的长势，如果有事来不了，可以在相应数字平台上查看，直接实现“云种植”。

这样不仅解决了农民种植水稻的销路问题，还能够吸引游客前来旅游，拉动农产品销售、餐饮、住宿等增长。

这一切要归功于“乡村数字认养平台”的开发，项目由浙江力石控股有限公司董事长陈海江负责，打造以数字化技术推动农文旅融合的商业新模式，依托人工智能、大数据、区块链、物联网、计算机视觉等技术，以认养模式为核心，通过前沿技术及数智化运营，赋能农产品上行及游客下行。

据悉，永安村的水稻搭载上“乡村数字认养平台”后，2021年、2022年累计认养水稻田1300亩，总收入达900万元，两年累计客流量28万人次。稻米客单价从最开始的8元/公斤增长到26元/公斤。

推动乡村治理更完善

“1组沟渠损坏，希望能尽早维修。”在四川省广汉市三水镇友谊村“村级事务管理平台”的“村民说事”板块，有村民反映情况。

村干部在平台上看到后，马上回复：“问题收到，会及时现场勘测。”然后赶往现场勘察，并向村民答复：等过了排灌集中的时间段再行维修。

如今，只要在手机上操作一下，就可以马上向村干部反映情况，村里的许多事务也可以通过移动互联网来征求村民意见。将数字技术与乡村治理结合起来，方便村干部和村民沟通，让乡村治理朝着更高质量发展。

数字技术赋能乡村治理能做的远不只这些。内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村正在全面接入乡村振兴数字服务平台，村里的各项事务正在不断地实现数字化办理。智慧养老就是特色之一。呼和木独镇为东红柳村25名独居老人或患有高血压等疾病的老人配发了智能手环。有了这个手环，老人的心率、血压等信息可以随时传输到乡村振兴服务平台，村干部能够更便捷地关注老人健康，防止意外的发生。不仅如此，老人的子女们在平台上也可以随时查看到老人的健康状况，能够更放心。

中央民族大学新闻与传播学院讲师方晓恬表示，数字化为当前解决乡村治理过程中出现的问题提供了新思路、新方案、新路径。全面推进乡村治理数字化，将有助于加快乡村治理体系和治理能力现代化建设，提升农民的获得感、幸福感、安全感。

(责编：白宇、卫嘉)

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