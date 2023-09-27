原标题：“中国发出的开放最强音，让全世界充满信心”——专访辉瑞中国区总裁让·克里斯托夫·波恩托

“我亲眼目睹了中国翻天覆地的变化，这个速度在全世界都堪称奇迹。尤其是为14亿人提供医疗服务和医疗保障，中国政府给出了答案，并且受到国际赞誉。”辉瑞全球高级副总裁、中国区总裁Jean-Christophe Pointeau（让·克里斯托夫·波恩托）感慨说。

在中国工作生活12年，让·克里斯托夫·波恩托见证了中国开放的大门越开越大，中国医药市场飞速发展并逐步迈入国际市场。他时常对身边的同行和海外的同事说：“有幸成为其中一员，这是一份荣耀，我为之骄傲。”

尽管中文不算流利，但让·克里斯托夫·波恩托对中文词语“缘分”却感受颇深。早在20世纪80年代初期，他的父亲外派中国工作生活了一年。父亲的机缘让他了解到这片东方热土。彼时，改革开放初期的中国正迎来高速发展期，处处日新月异。这也在年少的让·克里斯托夫·波恩托心中埋下一颗种子：“续写‘中国缘’”。

2011年，让·克里斯托夫·波恩托开启了在中国的职业生涯，先后在三家头部跨国医药公司担任中国区总裁。在中国工作生活的12年，不仅让他的商业履历收获颇丰，他也感叹于中国经济的突飞猛进，让他大开眼界。

2021年9月，让·克里斯托夫·波恩托正式履职辉瑞中国区总裁。那一年，时值“新辉瑞”的转型元年：成为一家以科学为基础、创新的、以患者为先的生物制药公司。两年的时间里，让·克里斯托夫·波恩托带领辉瑞中国实现了众多创新突破，在充满挑战的环境中不断探索发展新路径。“中国市场有大量未被满足的医疗需求，有一批创新创业主体，相信我们能在中国实现更多创新突破。”让·克里斯托夫·波恩托说。

立足中国，亲历行业发展新变化

“中国取得了举世瞩目的奇迹！”，每每谈到中国医疗行业的发展，让·克里斯托夫·波恩托如数家珍，令他和同行们感受最明显的是中国药品审评审批制度的改革，“这超出了所有跨国药企负责人的预期，以前普遍比欧美市场晚上市5年到10年的创新药，现在有些几乎实现了中国市场和美国市场同步上市。辉瑞部分创新药在中国上市的速度甚至快于欧盟和日本。”让·克里斯托夫·波恩托说。

中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）数据显示，1990年1月至2021年12月，进入中国上市的新药达760种（包括新活性成分和改良型新药），其中大部分创新药都是近几年获准进入中国市场。

让·克里斯托夫·波恩托惊叹于中国医疗保障体系的不断完善，“覆盖14亿中国人的医保体系从无到有、从逐步健全到体系化、制度化，全世界绝无仅有。”他印象最深的是中国医保目录更新的频次和医保评估体系的不断优化，这让很多跨国制药企业的创新药物在获批上市当年就进入了医保目录，大大提升了创新药物的可负担性。

逐梦中国，见证创新转型新动能

今年五月，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》年中报告指出，2023年全球经济预计将增长2.3%，这份报告将中国2023年的经济增长预测从此前的4.8%上调至5.3%，这让全世界的投资看好中国。

“我有幸参加过两届进博会，很多跨国企业的朋友和我一样，备受鼓舞。尽管全球局势变化不断，但中国发出的开放最强音，让全世界感受到了一份安稳和信心。”让·克里斯托夫·波恩托说，“中国改革开放从未停步，外资企业国民待遇越来越多，营商环境逐渐优化、创新力量不停迸发……这都足以对外资企业释放出强大的磁力，中国市场充满无限商机，外资企业对华投资不断加码。”

乘着中国市场利好的东风，过去两年，辉瑞不仅成功华丽转型并且成绩骄人：为中国患者带来了15款全球领先的创新产品（含新适应症和新剂型），先后有8款产品在海南博鳌和粤港澳大湾区实现了先行先试。同时，辉瑞智慧医疗创新中心落户浙江杭州，在商业模式创新上革新突破，聚焦行业痛点，以数字化创新为中国医疗行业赋能。

“到2025年，辉瑞中国计划提交17个新产品和新适应症的上市申请，为中国患者加速引入更多国际领先的创新产品和医疗解决方案。”让·克里斯托夫·波恩托表示，未来五年，辉瑞中国计划全线进入辉瑞创新研发所有的临床项目，从一期开始贯穿至关键三期、直到注册申报，把全球创新研发的产品同期带进中国。

情暖中国，践行“以患者为中心”

让·克里斯托夫·波恩托认为，医疗行业的根本是要时刻心系患者，也就是“以患者为中心”。“以患者为中心” 是理念，是初心，更是一种思维模式。

让·克里斯托夫·波恩托介绍，多年来辉瑞将“以患者为中心”落到实处：进入中国市场三十余年来，辉瑞始终将患者需求放在首位。辉瑞支持乳腺癌防治行动计划，进一步提升乳腺癌筛查覆盖率、知识普及率、早诊率；辉瑞全力支持AHEAD研究，该研究是目前中国皮肤学界规模最大的以创新药物为重点的真实世界研究。辉瑞积极推动县域同质化诊疗，属地化管理。在抗感染、肿瘤、皮科等多治疗领域的创新药物已覆盖全国1,800多个县域的11000多家医院。

兼任中国外商投资企业协会（CAEFI）副会长、中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会（RDPAC）执行主席等多个行业协会职务，让·克里斯托夫·波恩托心系外资药企在华发展，希望带领着行业行稳致远。

让·克里斯托夫·波恩托表示，中国健康生态体系建设需要全行业伙伴的共同努力。在让·克里斯托夫·波恩托的积极推动下，2022年11月《RDPAC行业行为准则》(2022年修订版)在京正式发布。这一行业准则的更新无疑将与时俱进地引导企业以诚信、合规的方式开展业务、激发创新、更好地服务中国患者。

“在中国，为中国”，让·克里斯托夫·波恩托坦言：“中国医药健康事业的每一位成员都有共同的愿景，即助力‘健康中国2030’。我们将进一步加强合作，推进医药创新，为进一步完善中国医药健康体系、早日实现‘健康中国2030’作出积极贡献。”

(责编：董童、李源)

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