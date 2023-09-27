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中国国产商用飞机新疆演示飞行圆满完成 为后续运营奠定基础

记者 孙自法
2023年09月27日09:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国国产商用飞机新疆演示飞行圆满完成 为后续运营奠定基础

记者26日从中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)获悉，随着“商飞快线”一架ARJ21支线客机从库车龟兹机场飞抵乌鲁木齐地窝堡国际机场，完成最后一个航段的演示飞行，标志着历时1个月、覆盖疆内全部25座运输机场的国产商用飞机新疆演示飞行顺利收官。

9月24日，中国商飞一架C919国产大飞机在秋雨中顺利降落乌鲁木齐地窝堡国际机场。中新网记者孙自法 摄

在此期间，中国商飞先后投入1架ARJ21国产支线飞机和2架C919国产大飞机，分基地、分阶段陆续开展演示飞行，充分验证了国产商用飞机对新疆地区地形复杂、气候多样、天气多变、机场点多面广等特点的适应性，为后续国产商用飞机在疆运营奠定了基础。

据中国商飞介绍，8月24日起，ARJ21国产支线飞机先后以伊宁、库车机场为基地，进行疆内“环飞”和南北疆“串飞”，以支-支航线为主，共执飞184条航段，涵盖疆内东西最长航线哈密-喀什，疆内南北最长航线于田-喀纳斯，以及疆内最短航线伊宁-昭苏。飞机平均日利用率9.2小时，最高日利用率13.5小时，总飞行时间276小时。

中国商飞一架ARJ21“商飞快线”飞机在新疆开展演示飞行。王鑫 摄

演示飞行期间，ARJ21国产支线飞机9次执飞疆内海拔最高机场——塔什库尔干红其拉甫机场，充分验证了飞机对该机场程序和高高原运行的适应性。此外，ARJ21国产支线飞机还在伊宁-和田航段进行模拟单发飘降验证，该航段经过天山山脉，航路最低安全高度5386米，验证了飞机飘降程序的可行性和可操作性，展现出飞机良好的单发减速及飘降性能。

与此同时，中国商飞还完成ARJ21飞机维修手册中大风沙天气下飞机发动机保护措施、大风系留、寒冷天气运行等特殊环境下的处置程序验证；后续还将形成新疆地区高高原机场、特殊航线训练资料、各机场运行特性总结表、地面设备和保障适应性清单，以及新疆地区运行安全提示，为航空公司在疆运营ARJ21国产支线飞机提供参考和保障。

9月24日，中国商飞一架C919国产大飞机在秋雨中顺利降落乌鲁木齐地窝堡国际机场，在跑道上滑行。中新网记者孙自法 摄

自9月11日开始，C919国产大飞机以乌鲁木齐为基地，先后抵达库车、克拉玛依、阿勒泰、喀什、伊宁等9座机场，共执飞41条航段，累计飞行时间64小时56分钟，对新疆航路和机场运行环境的匹配性进行全面验证，展现出良好的安全性、适用性和满载运营能力。

中国商飞表示，新疆是中国陆地面积最大的省级行政区，地域辽阔、地形复杂、旅游资源丰富，航空出行是最便利快捷的交通方式，而且新疆也是全国拥有机场数量最多的省级行政区，目前已形成“1个枢纽+2个干线+22个支线”的机场网络格局，支-支航线在区域机场航线中占比较高。

中国商飞一架ARJ21“商飞快线”飞机在新疆开展演示飞行。王脊梁 摄

作为一款适应性强的支线飞机，ARJ21具有良好的高温高原机场起降性能和抗侧风能力，适应新疆区域及其气候特点。ARJ21国产支线飞机后续在新疆的规模化运营，将促进疆内民航运输机队结构优化，进一步织密新疆航线网络，助力加快打造“干支通、支支通、全网联”航空运输服务网络，为美丽新疆建设贡献力量。

(责编：申佳平、陈键)
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