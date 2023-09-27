原标题：国家发改委：鼓励赴脱贫地区旅游消费

近日，国家发展改革委印发通知组织开展2023年“消费帮扶金秋行动”，号召各地区、各行业、各系统以“中国农民丰收节”等为节点契机，进一步加大对“三区三州”特色产品和旅游服务的消费帮扶力度。鼓励赴脱贫地区开展旅游消费。鼓励各地区、各系统、各行业加大对脱贫地区文旅资源宣传推介，优先安排到脱贫地区开展工会活动，引导干部职工和广大市民自发消费脱贫地区产品和旅游服务，促进欠发达地区文化旅游服务“出圈成名”。(中新财经)

(责编：申佳平、陈键)

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