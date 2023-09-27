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8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%

2023年09月27日09:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%

　　据财政部网站26日消息，财政部公布2023年8月份全国彩票销售情况。数据显示，8月份，全国共销售彩票529.57亿元，同比增加184.81亿元，增长53.6%。其中，福利彩票机构销售186.43亿元，同比增加59.72亿元，增长47.1%；体育彩票机构销售343.14亿元，同比增加125.09亿元，增长57.4%。主要受重大赛事增多、即开型彩票新票上市等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

　　1-8月累计，全国共销售彩票3757.61亿元，同比增加1278.52亿元，增长51.6%。其中，福利彩票机构销售1263.25亿元，同比增加264.13亿元，增长26.4%；体育彩票机构销售2494.36亿元，同比增加1014.39亿元，增长68.5%。

　　分类型彩票销售情况

　　8月份，乐透数字型彩票销售153.03亿元，同比增长14.8%；竞猜型彩票销售221.53亿元，同比增长61.2%；即开型彩票销售120.39亿元，同比增长150.7%；基诺型彩票销售34.62亿元，同比增长32.8%。8月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的28.9%、41.8%、22.7%、6.6%，视频型彩票销售18万元，同比增加16万元。

　　1-8月累计，乐透数字型彩票销售1148.87亿元，同比增加118.96亿元，增长11.6%；竞猜型彩票销售1630.06亿元，同比增加803.89亿元，增长97.3%；即开型彩票销售742.96亿元，同比增加312.28亿元，增长72.5%；基诺型彩票销售235.71亿元，同比增加43.38亿元，增长22.6%。1-8月，乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的30.57%、43.38%、19.77%、6.28%。视频型彩票销售100万元，同比增加47万元。

　　分地区彩票销售情况

　　8月份，与上年同期相比，全国所有省份彩票销量均出现增长，其中，广东、江苏、浙江和山东增加额较多，同比分别增加19.91亿元、17.42亿元、16.00亿元和12.80亿元。

　　1-8月累计，与上年同期相比，全国所有省份彩票销量均有所增长，其中，江苏、广东、浙江和山东增加额较多，同比分别增加120.52亿元、116.90亿元、106.89亿元和92.78亿元。

　　财政部要求，各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题，切实加强彩票发行销售工作，确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强彩票监管，积极创造良好的外部环境，维护市场秩序，促进彩票事业持续健康发展。

(责编：申佳平、陈键)
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