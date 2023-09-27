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680元民宿被平台调为2780元，怎么回事？

李金磊
2023年09月27日09:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：680元民宿被平台调为2780元，怎么回事？

　　9月26日，“680元民宿被平台悄悄调成国庆2780”话题登上微博热搜，引发关注。

　　有媒体报道，近日在浙江丽水，一民宿老板打开某平台自家民宿价格页面后，吓了一跳：原本680元一天的客房，在她不知情的情况下，被平台调整为了国庆特价2780元。该民宿老板表示，已下架，不然别人以为我们宰客。

　　该民宿老板对中新财经记者表示，自己的民宿开店5年多，累计在涉事平台上的单子不超过10单。“之前用的并不多，临近国庆想推广一下，没想到价格变成了2780元。之前没有遇到过这种情况，平台解释说是误操作。”

　　民宿老板说，自己已经把民宿从平台上下架了，短期内不会上架了。“我是想告诉大家我们不宰客的，也提醒其他商家经常看一下平台的情况。”

　　价格为什么会突然变化？

　　截至目前，涉事平台尚未公开回应。不过，据新京报“紧急呼叫”报道，涉事平台称系工作人员误操作所致，目前已修改解决。

　　有民宿主表示，民宿价格一般是自己调控的。而此次民宿调价事件，比较奇怪。

　　“一个老朋友”民宿主理人孙小乾对中新财经表示，“民宿一般是自己在调整价格，目前还没有遇到过平台强行涨价的情况。如果参加平台的一些活动，比如新房优惠等，叠加折扣后收到的房费会低于预期，主要是因为叠加了折扣。”虽然平台会收取佣金，但比起高价，平台更希望民宿在平台上架尽可能低的价格，这样可以吸引到更多流量和成交量。

　　对此，有网友建议订酒店民宿可以直接打电话先询问，觉得价格合适再下单。

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　　资料图。旅客进站。中新社记者 张畅 摄

　　酒店民宿价格上涨引发关注

　　在这一事件的背后，是民众对国庆酒店民宿价格上涨的关注。

　　即将到来的中秋国庆超级黄金周，群众出游意愿强烈。文旅部预计，从目前各大平台火爆的预订数据来看，中秋国庆将迎来一个大众出游高峰期。

　　在线旅行平台数据显示，从“十一”预测数据看，截至9月15日，国内热门城市机会机票、酒店、门票、跟团游等旅游产品提前预订量均超过2019年同期，热门旅游地高铁、酒店“供不应求”。

　　但国庆假期的酒店民宿涨价令一些消费者望而却步。一家在线旅行平台大数据显示，截至9月25日，“十一”假期热门城市酒店平均支付价格较2019年上涨16%。

　　中新财经记者26日在某在线预订平台搜索洛阳的一家民宿，一个三室一厅的套房，平常工作日的标价为359元左右，而“十一”假期的价格涨至1688元。

洛阳某家民宿价格截图。

　　洛阳某家民宿价格截图。

　　再比如上海迪士尼乐园，某在线预订平台显示，9月26日还是3649元的上海迪士尼乐园酒店豪华花园景观双床房，国庆节当天涨到了5634元。

　　九和律师事务所高级合伙人闫兵表示，酒店受区位、气候、节假日等因素的影响，其价格会有波浪式的起伏调整，这些都属正常的市场规律。但如果商家仅图一时的经济利益，无度涨价，则可能影响游客的消费感受，进而对该地的旅游业产生间接影响，即便从经济规律的角度分析，涨价也应当在一个合理的幅度内。

　　为防止再次出现五一假期期间个别商家恶意毁约等破坏市场秩序、侵害消费者权益的行为，中国消费者协会、中国饭店协会近期联合倡议，经营者应公平、合法、合理定价，充分保障消费者公平交易权，严格遵守《消费者权益保护法》《价格法》相关规定；严格遵守《反垄断法》相关规定，不得相互串通，操纵市场价格，排除、限制竞争，扰乱市场竞争秩序。

　　国庆出游住宿如何捡漏？

　　尽管“十一”酒店民宿预订火爆，依然存在一些可捡漏的目的地。

　　去哪儿数据显示，今年“十一”的热门目的地中，广东惠州、广东江门、河北保定、四川南充、内蒙古阿拉善盟、广东东莞、河北廊坊、安徽宿州、广西贺州、贵州六盘水等地区，今年“十一”假期酒店平均支付价格低于疫情前同期近两成。

　　平台数据显示，目前热门旅游目的地景区周边酒店预订较为紧张，城市中心酒店预订余量较为充足，最低500元可以住五星豪华酒店。例如北京地区“十一”假期北京长城饭店633元/晚，北京维景国际大酒店每晚723元/晚，武汉东方建国大饭店454元/晚，杭州富邦丽佳国际大酒店441元/晚。

　　孙小乾透露，自己经营的民宿在北京环球影城附近，大家都预期国庆一些区域的民宿会很火，但其实，北京环球影城周边民宿的预订量远不如自己预期，所以，她民宿的主流房型并没有涨价。

(责编：申佳平、陈键)
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