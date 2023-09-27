记者 周 琳 刘春沐阳 蒋 波

原标题：月饼轻装上市 平价更受欢迎

临近中秋节，月饼消费热度攀升。今年月饼市场有什么新变化新趋势，天价月饼是否还存在，月饼包装瘦身了吗？针对相关问题，经济日报记者进行了探访。

新意十足

9月25日，记者在天津市河西区梅江道的华润万家超市友谊路新业广场店看到，具备文创产品属性的月饼颇受消费者欢迎。

华润万家超市友谊路新业广场店销售经理高旭说：“今年，五芳斋月饼、桂顺斋月饼等传统月饼销售情况较好，尤其是经济实惠的手工月饼由于促销手段多样，销量相对较高；文博月饼、联名月饼、低糖月饼等特色月饼受特殊消费群体青睐。虽然每盒单价高于传统月饼，但销量也不落下风。”

今年厦门月饼市场的主旋律也是创新。小龙虾鲜肉馅月饼，榨菜鲜肉馅月饼……在厦门SM城市广场一家“网红”中式糕点柜台，各种创意馅料的月饼吸引了不少消费者尝鲜。价格方面也比较亲民。小龙虾鲜肉馅月饼4.9元一个，榨菜鲜肉馅月饼3.9元一个，“天价月饼”几乎销声匿迹。

独具闽南特色的会饼一直以来深受老厦门人喜爱。今年不少商家继续在会饼上做文章。厦航鹭鲜生推出吉祥如意欢聚月闽南传统会饼礼盒。厦门老字号早龙将“比脸还大”作为其推出的闽南会饼广告。

“联名款”纷纷出现，也是厦门月饼市场的一大新趋势。如厦航空厨与阿华田联名，推出“来趣飞行”月饼礼盒。还有烘焙店推出“好柿花生”月饼礼盒，将月饼外观做成花生、柿子等形状。

记者走访了位于江苏南京江北新区的老字号企业冠生园食品厂集团有限公司。全自动化生产线上，一块块月饼通过智能化质量检测后，经过分流，被装箱运往安徽、湖北、山西等地。

“为倡导新消费风气，我们生产的月饼包装简约、风味不减，今年新增的‘杨枝甘露+青柠’、‘紫薯+焦糖’、大红袍等口味的产品广受年轻消费者欢迎。”南京冠生园食品厂集团有限公司副总经理王健说，8月份以来，南京冠生园线下30家门店推出23款礼盒和11款散装月饼，都是性价比高的产品。

包装瘦身

走进南京市鼓楼区草场门大街的金润发连锁超市，月饼被摆放在超市入口处醒目位置。“今年月饼价格在几十元到几百元不等，价格最贵的月饼也不超过450元。”在专柜导购员展示下，记者看到，大多数礼盒装的月饼产品包装为一层到两层，少量高档礼盒装为三层，材质以纸盒、铁盒为主。

记者在厦门走访多家商场发现，今年搭配高档茶叶、茶具、酒水的“天价”礼盒已不见踪迹，市场上绝大部分礼盒在几十元至三百多元不等。

从天津市场总体情况来看，礼盒的包装更趋向实用、大方和简洁。天津市市场监管委相关部门负责人表示，根据巡查检查了解到的情况看，目前天津市在售月饼价格基本位于合理区间，盒装月饼售价基本在每盒500元以下，暂未发现“天价”月饼等情况。

据了解，今年9月1日起，国家标准《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》正式实施，其中明确限制月饼过度包装。受此影响，今年的月饼礼盒，纷纷褪去厚重繁复的包装，而是在创意上下足功夫。

“今年的月饼产品不再追求包装上档次，而更加注重月饼的口感和真材实料，反而是简约包装或者散装的月饼受追捧，专门买了几盒带回去送亲友。”从安徽来南京务工的顾客李志强告诉记者。

监管加强

为遏制商品过度包装行为，天津市开展了为期三年（2022年—2025年）的专项行动。近日，天津市相关部门发布2023年中秋节期间月饼市场相关监管文件，并对多家月饼经营单位进行了检查。现场调取在售月饼品类、单价等信息，核查其是否存在虚假标价、模糊标价、虚假折价减价、不履行价格承诺等行为，以及是否使用贵重材料进行包装、包装层数过多、搭售其他商品、以礼盒形式将月饼同其他贵重商品混合销售等问题，重点检查单价过高的盒装月饼。

厦门市场监管部门也针对节日商品是否过度包装、有无明码标价等情况进行突击检查。执法人员主要对高档酒店、饭店、大型商超进行检查，重点检查经营者是否经营过度包装商品；在售月饼、茶叶是否搭售其他商品、是否明码标价等。现场检查发现，大部分商家销售的月饼、茶叶均符合标准，价格也在100元至400元之间，未超过价格红线。

天津市市场监管委相关部门负责人表示，下一步将全面推进新标准宣传贯彻工作，围绕重点任务开展专项督导检查，聚集重点时节、重点区域、重点单位，持续加大执法检查力度，坚决遏制月饼、粽子、茶叶、保健食品、化妆品等重点商品过度包装违法行为，大力培育和弘扬简约绿色低碳的生产生活文化，加快发展方式绿色转型。

(责编：申佳平、陈键)

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