佘惠敏

原标题：人工智能大模型布局千行百业

今年以来，国内外科技企业竞相围绕大模型扩展商业版图。据统计，截至今年7月底，我国累计有130个大模型问世，其中，仅今年前7个月就有64个大模型发布。国产大模型进入高速发展期，加速千行百业的数字化与智能化转型。

赋能场景应用

正在进行的杭州亚运会是史上首届云上亚运，基于阿里云实现核心系统百分百上云。在杭州亚运会数字科技体验中心，游客借助艺术装置“畅想未来亚运”，就能让阿里云的绘画创作大模型“通义万相”现场绘画，生成亚运主题图像。

“阿里云是最早投入大模型研发的科技公司之一，2019年开始布局大模型。”阿里云CTO周靖人告诉记者，今年以来，阿里云连续推出多个自研通义大模型和大模型应用产品，已具备处理或生成文本、语音和图片等多种模态内容的能力，并在各行各业广泛应用。

9月21日，华为云在华为全联接大会2023上发布盘古医学大模型。该模型具备医学临床辅助能力，将有效支撑医学检验、临床辅助诊疗、个人健康管理等场景应用。华为常务董事、华为云CEO张平安介绍，基于盘古大模型研发的润达医疗大模型·良医小慧，将走进4000家医院，辅助医生进行报告解读和诊断。

9月5日，2023百度云智大会宣布，百度智能云千帆大模型平台上，月活企业数已近万家，覆盖金融、制造、能源、政务、交通等行业的400多个场景。

中国移动研究院主任研究员黄实介绍，中国移动已发布“九天·海算政务大模型”和“九天·客服大模型”两个行业大模型，正与市场需求方在政务、医疗、司法、教育等领域持续展开深入合作，共同推进大模型技术在实际场景中的应用。

技术挑战待解

大模型重塑千行百业的背后，是众多复杂的技术挑战。

“伴随着参数和数据的提升，大模型对算力的要求也不断提高，提供算力的GPU芯片已供不应求。”黄实建议，下一步，要打造以算力网络为核心的新型基础设施，以网强算，缓解算力供给不足。“要通过算力网络连接泛在化的算力资源，利用网络集群优势，突破单点算力的性能极限；通过整网资源的最优化配置和使用，缓解算力不足的问题。”

“找到合适的落地场景是大模型遇到的最大挑战。”百度智能云AI与大数据平台总经理忻舟表示，百度目前研究了400多个场景，每个场景对大模型的使用方法、行业经验都不同。在部分标杆行业场景，百度的算法专家会针对不同客户、不同需求总结共性特征，不断沉淀经验、积累工具、完善工具链。

华为云CTO张宇昕认为，随着大模型能力的涌现，模型参数将很快达数万亿，对海量的稳定算力、大规模并行训练以及整体的架构设计都提出了更高要求。同时，随着数据集规模的快速增长，数据高效存储、清洗和标注的难度等问题仍有待优化。

共建开源生态

人工智能引发生产生活方式、社会治理模式、科学研究范式的变革，为经济社会高质量发展提供了新的动力。共建大模型生态，降低使用门槛，是“炼大模型”的科技巨头们的一致选择。

“阿里云希望和全行业共建大模型开源生态，进一步降低大模型使用门槛。”周靖人介绍，阿里云一方面自研了通义大模型系列，另一方面也在为大模型创业公司和开发者提供服务，推动大模型生态繁荣。阿里云魔搭社区是大模型开源社区，目前已集聚了230多万人工智能开发者、1200多个优质人工智能模型，模型累计下载总量超过8500万。

清华大学党委书记邱勇表示，要瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求推进科研创新；加强人工智能方向拔尖创新人才自主培养，为关键核心技术攻关提供人才支撑；服务人工智能领域创新链产业链深度融合，提升教育对高质量发展的支撑力贡献力。

护航大模型发展，还需做好顶层设计，筑牢安全防线。科技部部长王志刚表示，要抢抓新一轮人工智能发展的重大机遇，坚持系统思维，把握人工智能发展规律和趋势，按照强基础、促发展、保安全的思路，做好顶层设计，以体系化工程思路进行科技攻关，以创新链和产业链有机融合构建创新生态，以“发展是最大安全”的理念健全治理体系。

(责编：申佳平、陈键)

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