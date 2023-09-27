中汽协就欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查作出回应
2023年09月27日09:17 | 来源：新华网
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原标题：中汽协就欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查作出回应
中国汽车工业协会26日发文称，中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，双方深入合作四十多年，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。期待欧盟积极考虑中方意见，审慎对中国电动汽车产品发起反补贴调查和采取限制措施，避免破坏中欧汽车产业链互利共赢的良好发展势头。
中汽协在文中提出，中国是全球竞争最激烈的电动车市场，是全球电动汽车行业的“健身中心”。多年来，中国电动汽车行业通过艰苦努力、勤奋务实、勇担风险，凭借自身实力赢得竞争优势。欧盟以所谓“公平竞争”为理由，试图限制中国电动汽车在欧盟的发展，是严重的保护主义行为，必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影，延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程，对全球碳中和愿景的实现造成负面影响。
中汽协在文中表示，希望欧方审慎使用贸易救济措施，中国汽车行业将始终秉持开放合作的态度，欢迎欧盟汽车企业进一步扩大对华投资，包括电动汽车在内的投资。
(责编：申佳平、陈键)
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