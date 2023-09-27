刘赫垚

原标题：2023中国企业家太阳岛年会在哈尔滨开幕 各界人士共商新时代推动东北全面振兴新路

9月26日，以“新动能、新机遇、新发展——东北振兴的企业家力量”为主题的2023中国企业家太阳岛年会在黑龙江省哈尔滨市开幕。

9月26日拍摄的2023中国企业家太阳岛年会现场。当日，以“新动能、新机遇、新发展——东北振兴的企业家力量”为主题的2023中国企业家太阳岛年会在黑龙江省哈尔滨市开幕。本次年会由新华通讯社与黑龙江省人民政府指导，哈尔滨市人民政府、黑龙江省商务厅、新华网、新华通讯社黑龙江分社主办，500余名各界人士参会。与会人士聚焦数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计产业等领域建言献策，共商新时代推动东北全面振兴新路。新华社发

本次年会由新华通讯社与黑龙江省人民政府指导，哈尔滨市人民政府、黑龙江省商务厅、新华网、新华通讯社黑龙江分社主办，500余名各界人士参会。与会人士聚焦数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计产业等领域建言献策，共商新时代推动东北全面振兴新路。

黑龙江省委书记许勤代表黑龙江省委省政府对出席2023中国企业家太阳岛年会活动的嘉宾表示欢迎。许勤表示，中国企业家太阳岛年会在哈尔滨召开，充分体现了与会嘉宾对东北振兴的重视支持。面向未来，让我们共享时代新机遇，共筑可持续振兴新优势，共育高质量发展新动能，加快形成新质生产力。黑龙江省委省政府将着力打造一流营商环境，助推企业加快发展、健康发展、做大做强，支持企业家在黑龙江展现作为、成就梦想，共同为强国建设、民族复兴贡献力量。

新华通讯社总编辑吕岩松表示，作为党的新闻舆论工作重镇、国家通讯社，新华社始终坚持聚焦党和国家工作大局，为东北全面振兴全方位振兴汇聚强大力量，为企业家面向世界展现品牌形象提供传播平台。下一步，新华社将忠实履行党中央喉舌、耳目、智库职责，发挥全媒体传播优势，生动展现习近平总书记为新时代东北全面振兴谋篇布局的战略眼光和战略定力；弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用实现更大发展；用好各种平台渠道，持续助力东北全面振兴、企业高质量发展；加强对外传播，向世界讲好中国故事的黑龙江篇章。

本届年会至27日结束，其间举办数字经济与人工智能发展高峰论坛、医药产业与生物经济高峰论坛、冰雪经济与文化创意融合发展高峰论坛、乡村振兴与食品产业发展高峰论坛暨新华网溯源中国“种子计划”第三季启动仪式等系列活动。

(责编：申佳平、陈键)

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