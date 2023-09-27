吴中敏 姚兵

原标题：亚投行再扩“朋友圈” 成员数量增至109个

9月26日，在埃及沙姆沙伊赫，参会者走过亚投行第八届理事会年会的展板。新华社记者 隋先凯 摄

新华社埃及沙姆沙伊赫9月26日电（记者吴中敏 姚兵）亚洲基础设施投资银行（亚投行）26日发布消息说，亚投行在埃及沙姆沙伊赫召开第八届理事会年会期间，批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请。

至此，亚投行成员数量增至109个，覆盖世界人口的81%和全球国内生产总值的65%。

9月26日，在埃及沙姆沙伊赫举行的亚投行第八届理事会年会期间，参会者走过亚投行成员国国旗。新华社记者 隋先凯 摄

年会以“全球挑战下的可持续增长”为主题，围绕基础设施发展领域的关键需求，聚焦多边合作在促进经济增长、推动区域互联互通与应对全球共同挑战方面所发挥的重要作用，面向公众开放20余场专题论坛。

9月26日，在埃及沙姆沙伊赫，参会者走过亚投行第八届理事会年会的展板。新华社记者 隋先凯 摄

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经