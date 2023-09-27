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2023年地球平均气温可能会变暖1.5℃

张佳欣
2023年09月27日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：2023年地球平均气温可能会变暖1.5℃

　　据英国《自然》网站最近消息，地球正朝着比工业化前水平高出1.5℃的平均气温“飞奔”。气候模型表明，2023年达到这一门槛的可能性现在为55%。

　　1.5℃这一数字是《巴黎协定》设定的首选最大升温上限。今年5月，世界气象组织的一份报告称，2023年至2027年期间，年平均气温升温突破1.5℃有66%的可能性。然而一些独立研究小组预测，今年地球升温就会达到1.5℃。

　　瑞士非营利性气候监测组织“伯克利地球”在其8月的月度更新中，将2023年平均变暖1.5℃的可能性定为55%。这远高于该团队在今年年初预测的不到1%的可能性。

　　美国国家海洋和大气管理局气候科学家拉塞尔·沃斯说：“我们的分析与‘伯克利地球’组织大致相仿，即2023年8月是我们记录中最热的8月，2023年成为自1850年以来最热的一年的可能性超过90%。”

　　美国国家航空航天局等组织的分析结果也无太大差异。

　　英国帝国理工学院的气候科学和政策研究员奥里·罗杰利认为，导致异常高温的一个非常重要的原因是，今年北半球夏季初期撒哈拉沙漠的沙尘含量异常低，这使得大西洋的温度高于正常水平，而2023年升温可能会达到1.5℃，这是“相当令人震惊的”。

(责编：申佳平、陈键)
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